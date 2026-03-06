إعلام إيراني: طائرات إسرائيلية وأمريكية تحلق في سماء طهران وسماع انفجارات

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، رصد طائرات إسرائيلية وأمريكية تحلق في سماء طهران وسماع انفجارات، وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء موجة جديدة واسعة النطاق في طهران، وذلك في ظل التصعيد المستمر خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عربية، بسماع دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى بإسرائيل ، وفي وقت سابق، دوت سلسلة انفجارات في مناطق متفرقة من تل أبيب ، بالتزامن مع تفعيل صافرات الإنذار ودعوة السكان إلى الاحتماء، بعد رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ إيرانية جديدة باتجاه المدينة.

وأفادت تقارير باندلاع حرائق شمال شرق مطار بن جوريون، إثر سقوط شظايا رشقتين من الصواريخ الإيرانية العنقودية في محيط المنطقة.



كما سُمع دوي انفجارات في تل أبيب دون انطلاق صافرات الإنذار في بعض الأحياء، ما أثار حالة من القلق والذعر بين السكان.



وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس بدء تنفيذ ضربات استهدفت منشآت تابعة لـحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد أن وجّه في وقت سابق تحذيرات لسكان المنطقة بضرورة إخلائها.