مواعيد قطارات الصعيد - القاهرة اليوم الجمعة 6 مارس 2026 وأسعار التذاكر

مواعيد قطارات الصعيد إلى القاهرة .. تزايد البحث عن مواعيد قطارات الصعيد إلى القاهرة اليوم، حيث تشهد محركات البحث، وفي مقدمتها جوجل، تزايدًا ملحوظًا في عمليات البحث من جانب المسافرين الراغبين في التنقل بين محافظات الصعيد والقاهرة، خاصة مع دخول شهر رمضان وارتفاع حركة السفر اليومية بين المحافظات.

يبحث المواطنون بشكل متواصل عن مواعيد القطارات وأسعار التذاكر المتاحة عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة، وبخاصة القطارات التي تربط محافظات المنيا والأقصر وقنا وأسوان بالعاصمة مرورًا بمحافظة بني سويف، وذلك اليوم الجمعة الموافق 16 رمضان 1447 هـ، الموافق 6 مارس 2026.

وتوفر هيئة السكك الحديدية عددًا كبيرًا من الرحلات اليومية التي تلبي احتياجات المسافرين، حيث تتنوع القطارات بين الروسية والمكيفة وقطارات VIP وقطارات النوم وغيرها من الأنواع المختلفة. كما تتطلب بعض القطارات الحجز المسبق من خلال منظومة الحجز الإلكترونية التي أتاحت الهيئة استخدامها لتسهيل الحصول على التذاكر وتخفيف الزحام داخل محطات القطار.

مواعيد قطارات المنيا إلى القاهرة اليوم

يعد خط المنيا القاهرة من أكثر الخطوط التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الركاب، نظرًا لكونه يربط إحدى أكبر محافظات الصعيد بالعاصمة. وتعمل على هذا الخط مجموعة كبيرة من القطارات على مدار اليوم، وجاءت المواعيد الآتية:

قطار 163 روسى قيام 12:55 ص وصول القاهرة 4:00 ص.

قطار 1013 روسى قيام 1:25 ص وصول 3:55 ص.

قطار 999 مكيف روسى قيام 2:45 ص وصول 5:25 ص.

قطار 185 مكيف روسى قيام 5:25 ص وصول 8:45 ص.

قطار 1009 مكيف روسى قيام 5:40 ص وصول 8:05 ص.

قطار 973 روسى قيام 5:55 ص وصول 9:15 ص.

قطار 871 مكيف روسى قيام 6:45 ص وصول 9:25 ص.

قطار 187 روسى قيام 7:50 ص وصول 10:50 ص.

قطار 89 مكيف قيام 8:30 ص وصول 11:00 ص.

قطار 165 روسى قيام 9:55 ص وصول 2:05 م.

قطار 971 مكيف قيام 10:15 ص وصول 1:05 م.

قطار 91 روسى قيام 11:55 ص وصول 2:55 م.

قطار 987 مكيف قيام 1:10 م وصول 3:35 م.

قطار 833 روسى قيام 1:40 م وصول 5:15 م.

قطار 937 مكيف قيام 2:50 م وصول 5:30 م.

قطار 159 مكيف روسى قيام 3:55 م وصول 6:50 م.

قطار 3503 مكيف روسى قيام 4:40 م وصول 7:00 م.

قطار 157 روسى قيام 4:25 م وصول 7:25 م.

قطار 975 روسى قيام 5:55 م وصول 9:05 م.

قطار 979 مكيف روسى قيام 6:25 م وصول 9:20 م.

قطار 81 مكيف روسى قيام 6:40 م وصول 10:20 م.

قطار 3007 مكيف روسى قيام 8:00 م وصول 10:40 م.

مواعيد قطارات أسوان إلى القاهرة اليوم

يشهد خط أسوان القاهرة تشغيل عدد كبير من القطارات المتنوعة التي تلبي احتياجات المسافرين بين جنوب مصر والعاصمة، وتشمل قطارات VIP والمكيفة والإسباني المطور والنوم وغيرها. وجاءت المواعيد الآتية.

قطار رقم 2011 VIP أسوان القاهرة: 05:15 – 18:00.

قطار رقم 981 VIP أسوان القاهرة: 05:30 – 19:35.

قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة: 07:30 – 21:40.

قطار رقم 2013 مكيف أسوان القاهرة: 14:05 ظهرًا.

قطار رقم 2007 VIP أسوان القاهرة: 15:15 عصرًا.

قطار رقم 2015 إسبانى مطور أسوان القاهرة: 16:00 مساءً.

قطار رقم 83 نوم أسوان القاهرة: 16:20.

قطار رقم 1903 ثالثة مكيفة أسوان القاهرة: 17:00 مساءً.

قطار رقم 87 نوم أسوان القاهرة: 17:15.

قطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة: 20:45 مساءً.

قطار رقم 89 مكيف أسوان القاهرة: 21:05 مساءً.

قطار رقم 989 إسبانى مطور أسوان القاهرة: 23:00 مساءً.

قطار رقم 987 مكيف الأقصر: 04:50 – وصول 15:35.

قطار رقم 937 مكيف من المنيا: 14:00 – وصول القاهرة 17:30.

قطار رقم 159 تهوية ديناميكية الأقصر القاهرة: 06:00 – 18:50.

قطار رقم 977 VIP الأقصر القاهرة: 19:25 مساءً.

قطار رقم 971 مكيف أسيوط القاهرة: 07:05 – 13:05.

قطار رقم 1111 تهوية ديناميكية من الفيوم: 12:50 – وصول القاهرة 15:10.

قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة: 06:30 صباحًا.

قطار رقم 891 ثالثة مكيفة سوهاج القاهرة: 11:00 – 17:40.

قطار رقم 871 مكيف أسيوط القاهرة: 03:20 – 09:20.

قطار رقم 979 ثالثة مكيفة أسيوط القاهرة: 15:00 – 21:20.

قطار رقم 81 أسوان القاهرة تهوية ديناميكية: 04:30.

قطار رقم 1013 أسوان القاهرة روسى: 13:30 – 03:55.

قطار رقم 1015 أسوان الإسكندرية تهوية: 17:30.

قطار رقم 2009 أسوان القاهرة إسبانى مطور: 18:10.

قطار رقم 2031 أسوان القاهرة تالجو: 19:00.

قطار رقم 187 السد العالي أسوان القاهرة تهوية: 18:30.

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة تهوية: 23:20.

قطار رقم 91 السد العالي أسوان القاهرة تهوية: 22:40.

قطار رقم 833 أسيوط القاهرة تهوية ديناميكية: 09:30 – 17:10.

قطار رقم 975 الأقصر القاهرة تهوية ديناميكية: 08:00 – 21:00.

قطار رقم 1007 نجع حمادي القاهرة تهوية ديناميكية: 18:10 – 02:30.

قطار رقم 973 أسيوط القاهرة تهوية ديناميكية: 02:30 – 09:10.

قطار رقم 165 أسيوط القاهرة تهوية ديناميكية: 06:00 – 14:00.

قطار رقم 1010 أسوان القاهرة تحيا مصر: 00:05.

مواعيد قطارات قنا إلى القاهرة اليوم

كما تتوافر عدة رحلات يومية تربط محافظة قنا بالقاهرة، حيث يعتمد عليها العديد من المسافرين في التنقل بين جنوب الصعيد والعاصمة. وجاءت المواعيد الآتية:

قطار 91 يقوم من قنا الساعة 04:20 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 02:55 مساءً.

قطار 833 يقوم من قنا الساعة 05:00 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 05:15 مساءً.

قطار 157 يقوم من قنا الساعة 08:35 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 07:40 مساءً.

قطار 975 يقوم من قنا الساعة 09:00 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 09:05 مساءً.

قطار 163 يقوم من قنا الساعة 05:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 04:00 صباحًا.

قطار 1013 يقوم من قنا الساعة 06:05 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 03:55 مساءً.

قطار 1015 يقوم من قنا الساعة 09:48 مساءً ويصل القاهرة الساعة 08:25 صباحًا.

قطارات VIP من قنا إلى القاهرة

قطار 997 يقوم من قنا الساعة 01:00 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 09:55 صباحًا.

قطار 2011 يقوم من قنا الساعة 09:30 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 06:05 مساءً.

قطار 981 يقوم من قنا الساعة 10:15 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 07:40 مساءً.

قطار 983 يقوم من قنا الساعة 12:00 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 09:45 مساءً.

قطار 935 يقوم من قنا الساعة 01:35 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 10:30 مساءً.

قطار 2007 يقوم من قنا الساعة 07:25 مساءً ويصل القاهرة الساعة 04:35 صباحًا.

قطار 977 يقوم من قنا الساعة 08:20 مساءً ويصل القاهرة الساعة 05:05 صباحًا.

أسعار تذاكر قطارات VIP من القاهرة إلى محافظات الصعيد

حددت هيئة السكك الحديدية أسعار تذاكر قطارات VIP وفق المسافة بين القاهرة والمحطات المختلفة في محافظات الصعيد، حيث تختلف الأسعار بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية. وجاءت الأسعار الآتية.

من القاهرة إلى السد العالي: 385 جنيهًا درجة أولى و255 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى أسوان: 380 جنيهًا درجة أولى و245 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى دراو: 370 جنيهًا درجة أولى و245 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى كوم أمبو: 370 جنيهًا درجة أولى و240 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى كلابشة: 370 جنيهًا درجة أولى و240 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى سلوا: 350 جنيهًا درجة أولى و240 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى إدفو: 345 جنيهًا درجة أولى و240 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى السباعية: 340 جنيهًا درجة أولى و220 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى إسنا: 335 جنيهًا درجة أولى و220 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى أرمنت: 315 جنيهًا درجة أولى و220 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى الأقصر: 315 جنيهًا درجة أولى و215 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى قوص: 305 جنيهًا درجة أولى و215 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى قفط: 300 جنيهًا درجة أولى و215 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى قنا: 300 جنيهًا درجة أولى و200 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى دشنا: 285 جنيهًا درجة أولى و200 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى نجع حمادى: 280 جنيهًا درجة أولى و195 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى فرشوط: 280 جنيهًا درجة أولى و195 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى أبو طشت: 280 جنيهًا درجة أولى و195 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى البلينا: 270 جنيهًا درجة أولى و195 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى جرجا: 255 جنيهًا درجة أولى و180 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى طهطا: 245 جنيهًا درجة أولى و170 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى طما: 225 جنيهًا درجة أولى و170 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى أبو تيج: 225 جنيهًا درجة أولى و170 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى أسيوط: 220 جنيهًا درجة أولى و155 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى منفلوط: 215 جنيهًا درجة أولى و155 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى منقباد: 220 جنيهًا درجة أولى و155 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى القوصية: 205 جنيهًا درجة أولى و150 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى ديروط: 195 جنيهًا درجة أولى و150 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى دير مواس: 195 جنيهًا درجة أولى و150 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى ملوى: 195 جنيهًا درجة أولى و150 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى أبو قرقاص: 180 جنيهًا درجة أولى و130 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى بنى مزار: 150 جنيهًا درجة أولى و115 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى المنيا: 175 جنيهًا درجة أولى و130 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى مغاغة: 145 جنيهًا درجة أولى و115 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى الفشن: 130 جنيهًا درجة أولى و105 جنيهًا درجة ثانية.

من القاهرة إلى ببا: 125 جنيهًا درجة أولى و90 جنيهًا درجة ثانية.