مصير الذهب صباح اليوم 6-3-2026.. ثابت عند 7200 جنيه للجرام

شهد سعر المشغولات الذهبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 6-3-2026؛ استقرارا على مستوى الأعيرة المختلفة من دون تغيير.

الذهب ثابت

وسجل سعر الذهب صباح اليوم؛ حالة من الاستقرار على مختلف المشغولات الذهبية وسط ترقب حذر من المتابعين.

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس سعر الذهب في قطر اليوم.. عيار 21 بـ 525.50 ريال هبوط في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

انخفاض المعدن الأصفر

وفقد سعر الذهب نحو 175 جنيه على الأقل من قيمته مساء أمس الخميس.

تذبذب المعدن الأصفر

مع اندلاع الهجمة الإسرائيلية الأمريكية على إيران الأخيرة على الهجمات التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي الخميني و 7 من القيادات الإيرانية؛ أصابت التداعيات الأسواق العالمية والإقليمية بحالة من الإرتباك ليرتفع بذلك سعر الذهب العالمي بمعدلات غير مسبوقة وهو ما انعكس على الأسواق المحلية ليصعد بقيمة بلغت 800 جنيه على الأقل في يومين اثنين.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 7200 جنيه.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8188 جنيه للشراء و8131 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7506 جنيه للشراء و 7454 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7165 جنيه للشراء و 7115 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6141 جنيه للشراء و6098 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 57.32 ألف جنيه للشراء و56.92 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 5075 دولار للشراء و 5074 دولار للبيع..