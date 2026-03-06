قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابات واعتقالات خلال اقتحامات إسرائيلية عدة مناطق بالضفة الغربية
الشرق الأوسط على صفيح ساخن| بيروت تحت النيران.. تل أبيب تقصف بصواريخ انشطارية.. حزب الله يأمر بإخلاء الشمال.. والخليج يعيش ليلة انفجارات
النقل توسع تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في المترو والقطار الكهربائي| فيديو
السفيرة الرومانية بالقاهرة: شراكتنا مع مصر نموذج للصداقة التاريخية والتعاون الاقتصادي المتنامي
أداء ثابت.. الدولار في السوق الرسمية اليوم 6-3-2026
هل إمساك الصائم عن المفطرات يكون قبل أذان الفجر بوقت معين؟.. الإفتاء توضح
ترامب: ننهي العملية ضد إيران أولا ثم نبحث خطة التعامل مع كوبا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-3-2026 والقنوات الناقلة
اليوم.. الصحفيين تعقد اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية والحساب الختامي
مصير الذهب صباح اليوم 6-3-2026.. ثابت عند 7200 جنيه للجرام
ترامب: نريد تغيير هيكل القيادة في طهران.. ولدي تفضيلات لمن يحكم إيران
الإذاعة الإيرانية: انفجارات في غرب وشرق طهران
هل إمساك الصائم عن المفطرات يكون قبل أذان الفجر بوقت معين؟.. الإفتاء توضح

هل إمساك الصائم عن المفطرات يكون قبل أذان الفجر بوقت معين
هل إمساك الصائم عن المفطرات يكون قبل أذان الفجر بوقت معين
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما هو الوقت الذي يجب أن يُمتنَع فيه الأكل والشراب في وقت السحور؟ هل قبل أذان الفجر بوقت معين أو حينما يقول المؤذن "الله أكبر"؟

وأجابت الإفتاء غن السؤال قائلة: الوقت الذي يُمنَع فيه الطعام والشراب في وقت السحور هو ما قبل أذان الفجر مباشرة، فإذا رُفع الأذان فيتوقف عن الطعام فورًا.

وتابعت: لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: 187]، أي: حتى يتبين لكم بياض النهار من سواد الليل، والمراد بالفجر هنا هو الفجر الصادق الذي يظهر فيه النهار وتبين فيه الأشياء، وهو الذي يُرفَع عنده الأذان. 

حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك

ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وقال الأزهر للفتوى فى اجابته عن السؤال عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: فمن المعلوم شرعًا أن وقت وجوب الصوم يبدأ بطلوع الفجر الصادق، والمحدد الآن بوقت أذان الفجر، فيجب حينئذ الإمساك عن المفطرات، أما مدفع الإمساك الذي تعارف عليه الناس فهو تنبيه لاقتراب وقت الفجر؛ ومن ثمَّ فلا يترتب عليه حكم شرعيّ؛ لأن وقت الصوم يبدأ بطلوع الفجر الصادق، والنبي ﷺ أرشد صحابته إلى ذلك فقال: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ». [أخرجه البخاري]

وأوضح بناء على ذلك انه لا بأس بأن يأكل الإنسانُ أو يشربَ بعد إطلاق مدفع الإمساك وقبل أذان الفجر، فإذا أذن الفجر فقد وجب الإمساك عن المفطرات.

هل يجوز لمن يداوم على السفر لظروف عمله أن يفطر فى رمضان؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الإفطار في رمضان لمَن يداوم على السفر نظرًا لطبيعة عمله؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية 

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: ان الله سبحانه وتعالى رخص للصائم المسافر أن يفطر متى كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين، وتُقَدَّران بنحو ثلاثة وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومترات، ولكن بشرط أن لا يكون سفره هذا بغرض المعصية

وأشارت إلى أن الشرع رخص الفطر بتحقق علة السفر فيه دون النظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة، فإذا وُجد السفر وُجِدَت الرخصة، وإذا انتفى انتفت، أمَّا المشقة فهي حكمة غير منضبطة؛ لأنها مختلفة باختلاف الناس، فلا يصلح إناطة الحكم بها، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها ولم يرتبط بها وجودًا وعدمًا؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]

واوضحت انه متى تحقق وصف السفر في الصائم ولم يكن إنشاؤه بغرض المعصية جاز له الفطر؛ سواء أشتمل سفره على مشقة أم لا، وسواء أتكرر سفرُه هذا أم لا، حتى لو كانت مهنتُه تقتضي سفره المستمر فإن هذا لا يرفع عنه الرخصة الشرعية.

واستطردت قائله ورغم ذلك الا ان الله سبحانه وتعالى بين  أن  أن الصوم خير له وأفضل مع وجود المُرَخِّص في الفطر بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 184]

وأكدت أن الصوم خير له من الفطر في هذه الحالة وأكثر ثوابًا ما دام لا يَشُقُّ عليه؛ لأن الصوم في غير رمضان لا يساوي الصوم في رمضان ولا يُدانيه وذلك لمن قدر عليه، فإذا ظن المسافر الضرر كُرِه له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب الفطر.

