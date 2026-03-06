بتكلفة 24 مليون جنيه.. "التنمية المحلية" تعلن التشغيل التجريبي لمجزر بني أحمد بالمنيا

أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة، عن التشغيل التجريبي لمجزر بني أحمد بمحافظة المنيا، وذلك بتكلفة إجمالية حوالي 24 مليون جنيه، ضمن موازنة الوزارة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات.



يخدم مجزر بني أحمد الجديد 12 قرية وحوالي 500 ألف مواطن تقريبًا، وتم تطويره ورفع كفاءته بالكامل بداية من المباني والعنابر والأرضيات وإنشاء أنظمة مقاومة الحريق وخزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعها.

وتبلغ مساحة المجزر الإجمالية حوالي 2400 م، كما أنه مجهز بصندوق لذبح 15-20 رأس ماشية في الساعة.

المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات

تأتي هذه الخطوة في إطار المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء الصحية الآمنة، والارتقاء بمستوى البنية التحتية وفقًا لأحدث المواصفات الفنية والبيئية.