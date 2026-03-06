قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يعلن تنفيذ 26 غارة في الضاحية الجنوبية ببيروت
دوي صفارات الإنذار في الجولان المحتل
تصدعات وشروخ.. انهيار بلكونة منزل بكفر الزيات وإصابة 3 أشخاص
النقل توسع تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في المترو والقطار الكهربائي| فيديو
تنفذ قبل منتصف الشهر.. مقترح برلماني عاجل لتقديم باقات إنترنت بلا حدود
تبعات الحرب.. دول الخليج تعيد تقييم عقود استثمارتها في أمريكا وأوروبا
الطقس اليوم.. أجواء مستقرة نسبيا وأمطار غير مؤثرة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري
بتكلفة 24 مليون جنيه.. "التنمية المحلية" تعلن التشغيل التجريبي لمجزر بني أحمد بالمنيا
الولايات المتحدة تخلي سفارتها في الكويت بعد هجمات إيرانية
الأيام الوترية في رمضان 2026 .. مواعيد تحري ليلة القدر
القواعد الأجنبية توسع دائرة الحرب.. استخدام الأراضي العسكرية يفتح الباب لحرب عالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تنفذ قبل منتصف الشهر.. مقترح برلماني عاجل لتقديم باقات إنترنت بلا حدود

باقات الإنترنت
باقات الإنترنت
أميرة خلف

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي والإتصالات بمجلس الشيوخ برئاسة د. نبيل دعبس، خلال هذا الإسبوع الاقتراح برغبة المقدم من النائب نشأت حتة أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بشأن النظر في أسعار باقات الإنترنت الإضافية أو توفير باقات غير محدودة بأسعار عادلة.

وقال "حتة" في المقترح، إن نفاد الباقات المنزلية يمثل استنزافاً لميزانية الأسر التي باتت تعتمد على الإنترنت في التعليم والعمل مضيفاً وتزداد الشكاوى الجماعية بسبب انتهاء الباقات قبل منتصف الشهر وهذا يجعل المواطنون يضطرون الى إعادة الشحن لتوفير باقات إضافية لأن الاعتماد على النت اصبح مرفق حيوى لا يمكن الاستغناء عنه وضرورة للتعلم، العمل، والتواصل.

وأضاف أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورا كبيرا في شبكات الاتصالات وسعات الاستخدام، لا يزال المواطن المصري يعاني من محدودية الباقات وعدم وضوح آليات احتساب الاستهلاك.

وأوضح "حتة" أن هناك فجوة واضحة بين ما يعلن للمشترك وما يحدث فعليًا. المستخدم يدفع مقابل حجم بيانات محدد، لكنه لا يمتلك وسيلة دقيقة للتحقق من كيفية متابعة الاستهلاك، أو من مدى دقة الأرقام المعلنة..

وطالب "حتة" في المقترح  بتقديم باقات "إنترنت بلا حدود" حقيقية كما هو متبع في معظم دول العالم، بدلاً من النظام الحالي الذي يعتمد على سعات محدودة تنفد بسرعة . 

لجنة التعليم الإتصالات مجلس الشيوخ نشأت حتة أسعار باقات الإنترنت الإضافية أسعار باقات الإنترنت باقات الإنترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

منحة عيد الفطر 2026

1500 جنيه في انتظارك .. موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

كريم فواد

هترجع أقوى.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة لكريم فؤاد بعد إصابته

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر جموده ويرتفع 5 جنيهات مساء اليوم 5-3-2026

حريق النادي الأهلي

ألسنة اللهب أعلى سور النادي .. حريق في الأهلي مدينة نصر | صور

ترشيحاتنا

سعر الجنيه الذهب

قبل نهاية التداولات .. الجنيه الذهب يرتفع 280 باوند مساء اليوم 5-3-2026

حصيلة ضريبية

الحكومة تنجح في تحصيل 10.94 مليار جنيه من الضرائب على السيارات خلال 7 شهور

وزير الاستثمار خلال اللقاء

وزير الاستثمار: صناديق استثمارية جديدة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الصادرات

بالصور

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

مايا دياب

سأتبنى ولدًا.. مايا دياب تكشف أسرارًا لأول مرة

مي عمر الست موناليزا

محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد