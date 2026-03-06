تنفذ قبل منتصف الشهر.. مقترح برلماني عاجل لتقديم باقات إنترنت بلا حدود

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي والإتصالات بمجلس الشيوخ برئاسة د. نبيل دعبس، خلال هذا الإسبوع الاقتراح برغبة المقدم من النائب نشأت حتة أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بشأن النظر في أسعار باقات الإنترنت الإضافية أو توفير باقات غير محدودة بأسعار عادلة.

وقال "حتة" في المقترح، إن نفاد الباقات المنزلية يمثل استنزافاً لميزانية الأسر التي باتت تعتمد على الإنترنت في التعليم والعمل مضيفاً وتزداد الشكاوى الجماعية بسبب انتهاء الباقات قبل منتصف الشهر وهذا يجعل المواطنون يضطرون الى إعادة الشحن لتوفير باقات إضافية لأن الاعتماد على النت اصبح مرفق حيوى لا يمكن الاستغناء عنه وضرورة للتعلم، العمل، والتواصل.

وأضاف أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورا كبيرا في شبكات الاتصالات وسعات الاستخدام، لا يزال المواطن المصري يعاني من محدودية الباقات وعدم وضوح آليات احتساب الاستهلاك.

وأوضح "حتة" أن هناك فجوة واضحة بين ما يعلن للمشترك وما يحدث فعليًا. المستخدم يدفع مقابل حجم بيانات محدد، لكنه لا يمتلك وسيلة دقيقة للتحقق من كيفية متابعة الاستهلاك، أو من مدى دقة الأرقام المعلنة..

وطالب "حتة" في المقترح بتقديم باقات "إنترنت بلا حدود" حقيقية كما هو متبع في معظم دول العالم، بدلاً من النظام الحالي الذي يعتمد على سعات محدودة تنفد بسرعة .