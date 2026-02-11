قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 11 فبراير 2026

خالد يوسف

أصبحت باقات الإنترنت الأرضي والمحمول، عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية للمواطنين، في ظل الاعتماد المتزايد عليها، سواء في العمل أو الدراسة، ما جعل الكثير من المستخدمين يبحثون عن أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، لاختيار الباقة الأنسب التي تتوافق مع احتياجاتهم واستهلاكهم الشهري.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي اليوم

تقدم شركات الاتصالات باقات الإنترنت بسرعات وسعات مختلفة لتناسب احتياجات المواطنين، وتأتي أسعار باقات الإنترنت الأرضي على النحو التالي:

ـ باقات أورانج

ـ 30 ميجابايت بسعر يبدأ من 210 جنيهات.

ـ 70 ميجابايت بسعر يبدأ من 520 جنيهًا.

ـ 100 ميجابايت بسعر يبدأ من 700 جنيه.

ـ 200 ميجابايت بسعر يبدأ من 1760 جنيهًا.

ـ باقات اتصالات

ـ 140 جيجابايت بسعر 210 جنيهات.

ـ 200 جيجابايت بسعر 290 جنيهًا

ـ 300 جيجابايت بسعر 430 جنيهًا.

ـ باقات وي  WE المنزلي

ـ باقة 140 جيجابايت: 239.4 جنيه/شهر.

ـ باقة 200 جيجابايت: 330.6 جنيه/شهر.

ـ باقة 250 جيجابايت: 410.4 جنيه/شهر.

ـ باقة 400 جيجابايت: 649.8 جنيه/شهر.

ـ باقة 600 جيجابايت: 850 جنيه/شهر.

ـ باقة 1 تيرابايت «1000 جيجابايت»: 1550.4 جنيه/شهر.

ـ باقات فودافون

ـ 140 جيجابايت بسعر 210 جنيهات.

ـ  200 جيجابايت بسعر 290 جنيهًا.

ـ  300 جيجابايت بسعر 430 جنيهًا.

أسعار باقات وي WE للمحمول

ـ تتوفر باقات متنوعة للمحمول، بما في ذلك باقات WE Space Mega «مثل 150 جيجابايت بـ 75 جنيهًا.

ـ 300 جيجابايت بـ 150 جنيهًا» وباقات أخرى مسبقة الدفع.

ـ باقات للمحمول بأسعار تبدأ من 10 جنيهات «625 ميجابايت».

ـ 70 جنيهًا «6250 ميجابايت» مع إمكانية الحصول على ضعف الباقة.

ـ باقات فليكس من 25 جنيهًا حتى 55 جنيهًا «6.5 جنيه لكل 1000 ميجابايت على  PUBG».

ـ باقات فليكس من 60 جنيهًا حتى 100 جنيه «6.5 جنيه لكل 2000 ميجابايت على PUBG»

خطوات تجديد باقة النت الأرضي من WE أونلاين

ـ تحميل تطبيق My WE أو زيارة موقع my.te.eg.

ـ تسجيل الدخول برقم الخدمة وكلمة المرور.

ـ اختيار خانة «إدارة باقات الإنترنت» ثم «باقات الإنترنت الأرضي».

ـ اضغط على تجديد أو إعادة اشتراك بعد التأكد من وجود رصيد كاف.

ـ اختر طريقة الدفع «بطاقة بنكية، كروت شحن، أو فوري - مصاري» لإتمام المعاملة.

باقات الإنترنت الأرضي أسعار باقات الإنترنت باقات الإنترنت الأرضي والمحمول باقات أورانج باقات اتصالات باقات وي  WE

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

