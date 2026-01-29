قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشار الألماني يطالب الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم
الصحة: التدخلات الجراحية غير الضرورية ترفع مخاطر وفيات الأمهات وحديثي الولادة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق بمنطقة الزرايب
إطلاق ماكينات إلكترونية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد.. فيديو
حمدي قوطة يعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد.. تفاصيل
سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. شعبة الدواء تكشف مفاجأة للمواطنين
الأهلي يغادر لـ تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا
الهلال الأحمر المصري يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق منطقة الزرايب
محافظ قنا: إزالة 12 طاحونة ذهب وحالات تعدٍ على أراضي الدولة بقوص |صور
منتخب اليد يتحدي طموح "كاب فيردي"في نصف نهائي بطولة أفريقيا.. اليوم
هجوم مسلح على مطار نيامي في النيجر
شركة طيران لوفتهانزا الألمانية تلغي رحلاتها الليلية إلى تل أبيب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أسباب نفاد باقة الإنترنت بسرعة وطرق الحماية من اختراق الراوتر

البهى عمرو

حذّر الدكتور عصام الحموري، خبير الجرائم الإلكترونية، من تجاهل المتابعة الدورية لاستهلاك الإنترنت، مؤكدًا أن انتهاء الباقة قبل موعدها قد يكون ناتجًا عن استخدام زائد أو عن اختراق وسرقة خدمة الإنترنت دون علم المستخدم.

وأوضح الحموري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم أحمد دياب، أن الخطوة الأولى لمعرفة السبب تبدأ من داخل المنزل، عبر الدخول إلى إعدادات جهاز الراوتر، حيث يمكن مراجعة الأجهزة المتصلة بالشبكة من خلال عناوين IP وMAC Address، ما يساعد في كشف أي أجهزة غريبة تستخدم الإنترنت دون إذن.

وعن استهلاك باقة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، لفت الحموري إلى أن التحديثات التلقائية للتطبيقات وأنظمة التشغيل، إضافة إلى تشغيل التطبيقات والألعاب في الخلفية، من أبرز أسباب استنزاف البيانات دون ملاحظة المستخدم.

وفيما يخص تأمين شبكة الإنترنت المنزلية، نصح الحموري بتغيير كلمة مرور الراوتر إلى كلمة قوية، وإخفاء اسم الشبكة، وتفعيل خاصية تصفية عناوين MAC  بحيث لا تتصل بالشبكة إلا الأجهزة المحددة فقط، وهي طريقة فعالة لتقليل فرص الاختراق بشكل كبير.
 

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

الفاخوري

بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة

وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع أعمال التصحيح والرصد وتقدير الدرجات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 بـأسيوط برقم الجلوس

تعليم الشرقية

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ويجز

بعد إعلان الزواج.. ويجز يحذف جميع منشوراته على إنستجرام

آية سماحة وزوجها

من داخل المستشفى.. آية سماحة تعلن تعرض زوجها لوعكة صحية

محمد رضوان

رمضان 2026 … شاهد برومو مسلسل السوق الحرة

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

