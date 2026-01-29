أسباب نفاد باقة الإنترنت بسرعة وطرق الحماية من اختراق الراوتر

حذّر الدكتور عصام الحموري، خبير الجرائم الإلكترونية، من تجاهل المتابعة الدورية لاستهلاك الإنترنت، مؤكدًا أن انتهاء الباقة قبل موعدها قد يكون ناتجًا عن استخدام زائد أو عن اختراق وسرقة خدمة الإنترنت دون علم المستخدم.

وأوضح الحموري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم أحمد دياب، أن الخطوة الأولى لمعرفة السبب تبدأ من داخل المنزل، عبر الدخول إلى إعدادات جهاز الراوتر، حيث يمكن مراجعة الأجهزة المتصلة بالشبكة من خلال عناوين IP وMAC Address، ما يساعد في كشف أي أجهزة غريبة تستخدم الإنترنت دون إذن.

وعن استهلاك باقة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، لفت الحموري إلى أن التحديثات التلقائية للتطبيقات وأنظمة التشغيل، إضافة إلى تشغيل التطبيقات والألعاب في الخلفية، من أبرز أسباب استنزاف البيانات دون ملاحظة المستخدم.

وفيما يخص تأمين شبكة الإنترنت المنزلية، نصح الحموري بتغيير كلمة مرور الراوتر إلى كلمة قوية، وإخفاء اسم الشبكة، وتفعيل خاصية تصفية عناوين MAC بحيث لا تتصل بالشبكة إلا الأجهزة المحددة فقط، وهي طريقة فعالة لتقليل فرص الاختراق بشكل كبير.

