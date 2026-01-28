استشاري تشريعات رقمية: 98 مليون مستخدم للإنترنت في مصر ونسبة الأطفال 35%

أكد محمد حجازي استشاري التشريعات الرقمية، أنه هناك 98 مليون مستخدم للإنترنت في مصر ونصفهم من السيدات والنصف الأخر من الرجال.

وقال محمد حجازي في حواره على قناة " المحور"، :" نسبة الأطفال المستخدمين للإنترنت في مصر حوالي 35%".

وتابع محمد حجازي: "محدش هيقدر يقوف التكنولوجيا على مستوى العالم"، مضيفا: "يجب ان يكون هناك حد ادنى لسن الأطفال المستخدم للإنترنت والسوشيال ميديا".

وأكمل محمد حجازي: "على الأسرة أن يكون لديها دور رقابي على الأطفال وتمنعه من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي حتى سن معينة".

ولفت محمد حجازي: “حظر استخدام الأطفال للسوشيال ميديا ليس حلا لحماية أطفالنا من مخاطر العالم الرقمي، مضيفا: ”يجب توافر ضوابط لعملية استخدام الأطفال لوسائل الاتواصل الاجتماعي".