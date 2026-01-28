قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

«متميزون» سابع اللقاءات التفاعلية للأطفال بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

شهد جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب حضورًا مميزًا في سابع ندوات برنامج «مجلس لكل طفل» بعنوان: «متميزون»، وسط تفاعل لافت من الأطفال وأسرهم، تأكيدًا لدور المجلس في ترسيخ الوعي الثقافي والتاريخي وتنمية المواهب الناشئة.  

اُفتُتحت الفعالية بتلاوة عطرة مؤثرة للقارئ الشيخ أحمد سيد رشاد، متسابق دولة التلاوة، وأقيمت الندوة برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومن إعداد الدكتورة هدى حميد، مدير عام التحرير والنشر ومسؤول ملف الطفل بوزارة الأوقاف.  

وتميز اللقاء بمشاركة مواهب صغيرة في الصحافة والكتابة والشعر والإعلام، عرضوا تجاربهم الإبداعية، وأكدوا دور الأسرة في اكتشاف وتنمية المواهب، فيما اختُتمت الفعالية بابتهال للقارئ الشيخ أحمد سيد رشاد.  

وفي ختام اللقاء قدم الدكتور أحمد نبوي التحية والترحاب للأطفال المبدعين، مؤكدًا أن الاهتمام بقدرات الطفل وتنمية مواهبه يمثل ركيزة أساسية في بناء الشخصية، وأن المجلس الأعلى داعم لكل الأطفال، ويسعى دائمًا لتنمية مواهبهم وقدراتهم من خلال برامج نوعية، وكتب وإصدارات وأنشطة مخصصة وموجهة للأطفال والنشء.  

