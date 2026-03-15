كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون الليلة الخامسة والعشرين من رمضان بتلاوات خاشعة

واصل كبار القراء نجوم «دولة التلاوة» إحياء الليلة الخامسة والعشرين من شهر رمضان المبارك بعدد من المساجد الكبرى، في أجواء إيمانية عامرة بالخشوع والتدبر، حيث امتلأت بيوت الله بالمصلين في رحاب العشر الأواخر طلبًا للسكينة والطمأنينة.

ففي مسجد الإمام الحسين أمَّ فضيلةُ الشيخ أحمد جمال وفضيلةُ الشيخ خالد عطية جموعَ المصلين، كما أدى فضيلةُ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض صلاةَ التهجد من المسجد ذاته في أجواء روحانية عامرة.

وفي مسجد السيدة زينب أمَّ فضيلةُ الشيخ أبو بكر سيد المصلين، بينما أمَّ فضيلةُ الشيخ مصطفى كمال المصلين بمسجد السيدة نفيسة، وأمَّ فضيلةُ الشيخ محمد وفيق المصلين بمسجد عمرو بن العاص.

كما أمَّ فضيلةُ الشيخ أحمد رشاد المصلين بمسجد العزيز الحكيم، وأمَّ فضيلةُ الشيخ يوسف عبد العزيز المصلين بمسجد مصر، في ليلة قرآنية تجلت فيها روعة التلاوة وصفاء الروح.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرار إحياء ليالي العشر الأواخر بتلاوات متميزة لكبار القراء، في إطار رسالتها في خدمة كتاب الله تعالى وتعزيز الأجواء التعبدية في بيوت الله.