أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. أنشطة متنوعة بشارع الفن في المحافظات.. انطلاق ملتقى أدباء القناة وسيناء.. ومهرجان نوادي مسرح الطفل

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، خلال الأسبوع الحالي، أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية والأدبية بمختلف المحافظات، في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم الإبداع واكتشاف المواهب ورعايتها، وتحقيق العدالة الثقافية.



وتتضمن الأجندة ملتقيات أدبية ومعارض فنية وعروضا مسرحية مجانية، إلى جانب فعاليات المشروع القومي للفنون في الفضاءات العامة، وتنطلق الفعاليات اعتبارا من اليوم الأحد، وحتى السبت المقبل 20 يونيو.



عروض فنية بشارع الفن في المحافظات وبمترو الأنفاق

ويشهد الأسبوع برنامجا متنوعا ضمن مبادرة "شارع الفن" التي تستهدف نشر الفنون والإبداع في الفضاءات العامة، في إطار المشروع القومي للفنون في الشارع المصري "الثقافة حياة في الشارع".

وتنفذ الفعاليات يومي الخميس والجمعة في محافظات: كفر الشيخ بحديقة صنعاء، والإسكندرية بشارع الحضارات، والإسماعيلية بميدان الممر، وبني سويف بالممشى السياحي، وذلك في السادسة مساء، بالإضافة إلى ميدان المحطة بأسوان في الثامنة مساء، وتشمل عروضا للموسيقى والغناء والفنون الشعبية، إلى جانب ورش فنية، وغيرها من الفعاليات التي تتوافق مع طبيعة كل محافظة وخصوصيتها الثقافية.

كما يضم المشروع تقديم أنشطة ثقافية وفنية بمحطات مترو الأنفاق، منها عرض فني لفرقة روض الفرج لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك غدا الاثنين في الثانية عشرة ظهرا، بمحطة مترو أنفاق السيدة زينب، إلى جانب عرض فني آخر يوم الأربعاء 17 يونيو بمحطة ألف مسكن، بما يسهم في وصول الخدمات الثقافية إلى أكبر شريحة من المواطنين، ونشر قيم الجمال والإبداع.



القناطر تشهد المهرجان الختامي لعروض نوادي مسرح الطفل في دورته الثانية

يستضيف قصر ثقافة القناطر الخيرية، الجمعة 19 يونيو فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الختامي لعروض نوادي مسرح الطفل، ضمن برامج هيئة قصور الثقافة لترسيخ القيم الإبداعية وتنمية الحس الفني لدى النشء.

يشارك في المهرجان 11 عرضا مسرحيا ويستمر حتى يوم 29 من الشهر نفسه، ويشهد اليوم الافتتاحي تقديم العرض المسرحي "مدينة الثلج" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي، إخراج محمود أبو جميلة.



عروض مسرحية مجانية بالمحافظات

كما تقدم هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع عروضا مسرحية مجانية ضمن الموسم الحالي بعدد من المحافظات، منها بورسعيد، الشرقية، القاهرة، كفر الشيخ، بني سويف، أسيوط، والجيزة وغيرها.

وتبدأ الفعاليات اليوم الأحد مع عرض بعنوان "شكسبير في السبتية" إخراج عمرو كمال، وذلك في الثامنة مساءً بقصر ثقافة بورسعيد، كما يستقبل قصر ثقافة الزقازيق بمحافظة الشرقية

العرض المسرحي "مسرحية لم تكتب" تأليف وإخراج محمد الدرة، في التوقيت نفسه.

وفي قصر ثقافة ببا بني سويف يقدم عرض "أدهم الشرقاوي" إخراج عبد الرحمن المصري، فيما يستضيف قصر ثقافة أسيوط العرض المسرحي "الطبابلي"، لفرقة النور للمكفوفين، وإخراج محمود عيد، ويستمر حتى 18 يونيو.



انطلاق الملتقى الأدبي الـ 26 لإقليم القناة وسيناء

تنطلق السبت المقبل 20 يونيو بقصر ثقافة الإسماعيلية فعاليات الملتقى الأدبي السادس والعشرين لأدباء إقليم القناة وسيناء الثقافي، تحت بعنوان "الأدب وإشكاليات الملكية والهوية".

ويضم الملتقى عددا من الجلسات البحثية والأمسيات القصصية والشعرية بمشاركة لفيف من الأدباء والكتاب والباحثين، وتستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام.



معرض "شخصيتي 2" بقصر ثقافة أسيوط

وفي مجال الفنون التشكيلية، يواصل قصر ثقافة أسيوط فعاليات النسخة الثانية من معرض "شخصيتي"، المقام بالتعاون مع كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تعزيز الحس الإبداعي لدى الشباب.

وتستمر فعاليات المعرض حتى السبت المقبل، لإتاحة الفرصة أمام الجمهور ومحبي الفنون التشكيلية للاطلاع على الأعمال الفنية، والتعرف على تجارب الفنانين المشاركين.



وتحفل الأجندة الأسبوعية بمجموعة كبيرة من اللقاءات الأدبية التوعوية، إلى جانب الأفلام المجانية بقصر السينما بجاردن سيتي، والفعاليات المنفذة بمناسبة رأس السنة الهجرية، والعيد القومي لمحافظة المنوفية، واليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال.