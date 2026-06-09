من المسرح إلى السينما والفنون التشكيلية.. قصور الثقافة تشعل الحراك الثقافي في المحافظات

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تعزيز حضورها الثقافي والفني في مختلف المحافظات، عبر برنامج حافل بالعروض المسرحية والأنشطة الإبداعية والفعاليات السينمائية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، في إطار استراتيجية وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي وإتاحة الفنون للجمهور بالمجان.



وشهدت عدة محافظات خلال الأيام الماضية زخما ثقافيا لافتا، تنوع بين العروض المسرحية التي ناقشت قضايا اجتماعية وإنسانية ووطنية، والأنشطة الفنية الموجهة للأطفال والشباب، إلى جانب البرامج السينمائية التي تفتح آفاقا جديدة أمام الجمهور للتعرف على تجارب فنية عالمية وعربية متنوعة.

وفي محافظة الدقهلية، قدمت فرقة المتحدة المسرحية عرض "السراب" على مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة وسط حضور جماهيري كبير، حيث تناول العمل الصراع حول الأرض وقيم الانتماء والتماسك الأسري في مواجهة الأطماع والمصالح الشخصية. ونجح العرض، الذي أخرجه محمد رأفت وكتبه حسام العجوز، في تقديم معالجة درامية تبرز أهمية التكاتف من أجل تحقيق الاستقرار والسلام المجتمعي.

وفي الإسكندرية، تستعد خشبة مسرح قصر ثقافة الشاطبي لاستقبال العرض المسرحي "ماذا حدث في بيت الصباح"، المأخوذ عن نص "زيارة مفتش الشرطة" للكاتب الإنجليزي جي بي بريستلي، في تجربة مسرحية تعتمد على التشويق والغموض، حيث تدور الأحداث حول جريمة قتل غامضة تتكشف أسرارها تباعا خلال التحقيق.

أما في إقليم القناة وسيناء الثقافي، فقد شهد قصر ثقافة الإسماعيلية تقديم العرض المسرحي "بيانولا" لفرقة بيت ثقافة الزيتيات، والذي يناقش قضايا الظلم والشر من خلال معالجة درامية تمزج بين الكوميديا والغناء، مستندا إلى رؤية فنية توظف الموسيقى والحكاية الإنسانية لإبراز أبعاد الصراع بين الخير والشر.

وفي صعيد مصر، واصلت قصور الثقافة حضورها المؤثر عبر عرض "حيضان الدم" بقصر ثقافة المنشأة في سوهاج، حيث سلط الضوء على قضية الثأر وما تسببه من مآس إنسانية واجتماعية، داعيا إلى ترسيخ قيم التسامح والحوار. كما شهد قصر ثقافة طهطا عرض مسرحية "كارجين" التي قدمت حبكة بوليسية مشوقة تدور حول جريمة قتل غامضة داخل قصر منعزل.

ولم تقتصر الأنشطة على المسرح فقط، إذ نظم قصر ثقافة الطفل بسوهاج ورشة فنية لتصميم لوحات الكانفاس ضمن برنامج الأنشطة الصيفية، بهدف تنمية مهارات الأطفال الإبداعية وتعريفهم بأساليب الرسم والتلوين الحديثة، إلى جانب تنظيم فقرات للقراءة الحرة تشجيعا على تنمية عادة القراءة لدى النشء.

وفي مجال الثقافة السينمائية، يواصل قصر السينما بجاردن سيتي تقديم برنامجه الشهري المجاني خلال يونيو، والذي يضم مجموعة من الأفلام العالمية والأوروبية والعربية والتسجيلية، مصحوبة بندوات نقدية تسهم في إثراء الوعي السينمائي لدى الجمهور وتعزيز ثقافة المشاهدة والتحليل.

كما أصدرت الهيئة العدد الجديد من مجلة "مصر المحروسة"، متضمنا مجموعة من المقالات والدراسات التي تناولت قضايا الأدب والفكر والتاريخ والترجمة والمسرح، بما يعكس تنوع الاهتمامات الثقافية التي تسعى الهيئة إلى طرحها أمام القراء.

وتؤكد هذه الفعاليات المتنوعة حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على الوصول بالخدمات الثقافية والفنية إلى مختلف المحافظات، وإتاحة مساحات أوسع للتفاعل مع الإبداع، بما يسهم في بناء الوعي وتعزيز دور الثقافة كقوة فاعلة في التنمية المجتمعية.