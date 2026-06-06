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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قصور الثقافة: عرض مسرحية البر الثاني بمسرح أم كلثوم بالمنصورة

مسرحية البر الثاني
مسرحية البر الثاني
أ ش أ

شهد مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة ، افتتاح أولى عروض شرائح مسرح فرع ثقافة الدقهلية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي، وفي إطار برامج وزارة الثقافة، حيث قدمت فرقة الهواة بقصر ثقافة المنصورة عرض "البر الثاني".

العرض تأليف طه زغلول، وإخراج محمد فرج، ويتناول مجموعة من الأحداث الإنسانية والحياتية التي تدور داخل مجتمع صغير يعيش أفراده على جبل معزول، لا يعرفون سواه ولا يرون ما يوجد وراؤه.

ويجمع هؤلاء الأفراد حلم واحد غامض، وهو الوصول إلى "البر الثاني"، ذلك المكان الذي لم يروه يوما، وكل ما يعرفونه عنه لا يتجاوز كونه حكايات وأساطير متوارثة عبر الأجيال، وتتصاعد الأحداث مع ظهور فكرة بناء جسر يصل بين الجبل والبر الثاني، لتنقسم الآراء بين مؤيد يرى فيه خلاصا وبابًا للمستقبل، ومعارض يتمسك بالخوف من المجهول ويرفض التخلي عن عالمه المعروف، ومن خلال هذا الصراع بين القبول والرفض، وبين الحلم والخوف، تكشف المسرحية عن صراع الإنسان الدائم مع المجهول ورغبته في التغيير مقابل تمسكه بالأمان المألوف.

"البر الثاني" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية ويقام بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الدقهلية، وتتواصل العروض حتى 11 يونيه الجاري.

وأُقيم العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة من الدكتور عبد الناصر الجميل، والناقد الدكتور محمد زعيمة، والمخرج سمير زاهر، وعزت أحمد زكي مدير قصر ثقافة المنصورة.

قصور الثقافة مسرحية البر الثاني مسرح أم كلثوم بالمنصورة

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