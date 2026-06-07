أجندة قصور الثقافة.. عروض مسرحية مجانية بالمحافظات وأنشطة متنوعة بالإسكان البديل

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بدءا من اليوم الأحد، فعاليات ثقافية وفنية متنوعة ضمن أجندتها الأسبوعية، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الثقافة والفنون بمختلف المحافظات، وتعزيز المشاركة المجتمعية والوصول بالخدمات الثقافية إلى مختلف الفئات. وتستمر الفعاليات حتى السبت 13 يونيو .

عروض مسرحية مجانية

تقدم الهيئة طوال الأسبوع عروضا مسرحية بالمجان ضمن الموسم الحالي بعدد من المحافظات، منها الإسماعيلية، القاهرة، السويس، الدقهلية، الجيزة، سوهاج، بني سويف، المنيا، أسيوط، والشرقية.

ويشهد اليوم الأحد تقديم العرض المسرحي "المفتش العام" إخراج معتز مدحت، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية، ويستقبل مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة بمحافظة الدقهلية العرض المسرحي "السطوح" إخراج زكي ثروت، كما يشهد قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة العرض المسرحي "المهاجر" إخراج عمر حسين، وتقدم جميع العروض بالمجان للجمهور في الثامنة مساء.

أنشطة متنوعة بالإسكان البديل

وتقدم هيئة قصور الثقافة باقة متنوعة من الأنشطة في إطار فعاليات المشروع الثقافي لوزارة الثقافة بمناطق الإسكان البديل وتتنوع الأنشطة ما بين الورش الفنية والإبداعية للأطفال، بالإضافة إلى اللقاءات التثقيفية والتوعوية وورش الحكي، وتنفذ بدءا من صباح الأربعاء 10 يونيو، بكل من المركز الثقافي بحدائق أكتوبر بالجيزة، ومنطقة الخيالة وحي الأسمرات بالقاهرة، وتتواصل يوم الخميس 11 يونيو بحي المحروسة.

تأبين الشاعر السيد العديسي بالأقصر

يشهد مركز شباب نجع الضمان بقرية العديسات بحري، بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، حفل تأبين الشاعر الراحل السيد العديسي.

ينفذ الحفل في التاسعة مساء، ويقدمه الشاعر محمد النوبي، ويتضمن إلقاء قصائد رثاء، إلى جانب تقديم شهادات أدبية من أدباء الأقصر وأسوان وقنا، وذلك بحضور أشقاء الشاعر الراحل، وعدد من الشخصيات العامة بالمحافظة.

وتحفل الأجندة الأسبوعية بمجموعة كبيرة من الورش الحرفية المتخصصة، واللقاءات الأدبية بمشاركة لفيف من الأدباء والنقاد، فضلا عن الأنشطة المنفذة احتفالا باليوم العالمي للبيئة.