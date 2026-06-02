8 عروض مسرحية بإقليم وسط الصعيد ضمن فعاليات قصور الثقافة

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، 8 عروض مسرحية بإقليم وسط الصعيد الثقافي، بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة 12 يونيو، ضمن عروض الموسم الحالي، والمقدمة بالمجان للجمهور، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تنفذ العروض من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح، وتقدم بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، والفروع الثقافية التابعة.

وتقام العروض في الثامنة مساء وتبدأ اليوم بالعرض المسرحي "حيضان الدم" شريحة قصر ثقافة المنشأة، تأليف محمد موسى وإخراج أحمد الدالي، ويعرض حتى 8 يونيو على مسرح قصر ثقافة المنشأة بسوهاج.

ويقدم غدا الأربعاء 3 يونيو عرض "كارجين" شريحة قصر ثقافة طهطا، تأليف أحمد حسن البنا، إخراج أحمد عبد العظيم، ويعرض على مسرح قصر ثقافة طهطا بسوهاج حتى يوم 9 من الشهر نفسه.

كما يقدم عرض"الهجانة"، لفرقة قومية أسيوط، عن رواية الكاتب أيمن رجب طاهر، إعداد وإخراج أسامة عبد الرؤوف، وذلك يوم الجمعة 5 يونيو على المسرح الصيفي بقصر ثقافة أسيوط.

ويعرض يوم السبت 6 يونيو عرض "حكاية فاسكو" شريحة قصر ثقافة سوهاج، تأليف جورج شحادة، وإخراج مصطفى إبراهيم، وذلك على مسرح مديرية الشباب والرياضة.

وتتواصل الفعاليات يوم الثلاثاء 9 يونيو، مع العرض المسرحي "من قتل البشتيلي" شريحة قصر ثقافة مغاغة، تأليف محمد سيد عمار، وإخراج جمعة محمد جمعة، ويعرض بقصر ثقافة مغاغة.

وفي يوم الأربعاء 10 يونيو يعرض "رحلة " لفرقة قومية المنيا، تأليف جمال عايد وإخراج محمد حسن، ويعرض على مسرح قصر ثقافة المنيا.

وفي يوم الخميس 11 يونيو تقدم فرقة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين عرض"تريفوجا" تأليف محمد زكي، وإخراج محمد لطفي، ويعرض على مسرح القصر بأسيوط.

وتختتم يوم الجمعة 12 يونيو مع عرض "سبع ورقات كوتشينة" شريحة قصر ثقافة الخارجة، تأليف عبده الحسيني، وإخراج محسن سعيد، ويعرض على مسرح وسينما هيبس بالوادي الجديد.