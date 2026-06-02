أحمد موسى: القوات المسلحة طهرت العلمين من 25 مليون لغم

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن القوات المسلحة قامت بتطهير مدينة العلمين من ملايين الألغام، مضيفا أن تحولت العلمين من حقل الغام الى درة مدن البحر المتوسط.

وأضاف أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن طل هذا بفضل جهود القوات المسلحة والمشير حسين طنطاوي بعد ان قررت تطهيرها من الألغام من ٢٥ مليون لغم وذخيرة"

وتابع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن يوجد وحدات إسكان اجتماعي تم تنفيذها في العلمين في جنوب الطريق، مشيرا إلى أن الإقبال من المصريين والعرب على الشراء في هذه المدينة الساحرة.