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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بدء الجولة الرابعة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن

المفاوضات بين إسرائيل ولبنان
المفاوضات بين إسرائيل ولبنان
أ ش أ

 بدأ سفيرا إسرائيل ولبنان جولة جديدة من المفاوضات المباشرة في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقيه تعهدات بخفض التصعيد من جانب إسرائيل وحزب الله.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجولة الرابعة من المحادثات تعقد بين ممثلي البلدين في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، ومن المقرر أن تستمر على مدار يومين.

تأتي هذه المباحثات في إطار الجهود الرامية إلى خفض التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الجانبين وبقائهما في حالة الحرب منذ عام 1948.

سفيرا إسرائيل ولبنان المفاوضات العاصمة الأمريكية

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