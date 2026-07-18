قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
480 طالبا من 8محافظات|بدء حفل تكريم المتفوقين في اختبار TOFAS للبرمجة
دعاء أول الأسبوع .. 10 كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة وتوسع رزقك
عمال الشارع في أمان.. تفاصيل قرار ضم المهن الحرة والدليفري للمعاشات والتأمينات
المشهد قبل الأخير.. موعد مباراة فرنسا وإنجلترا لتحديد ثالث المونديال
وزير التجارة الباكستاني يدعو إلى تحويل العلاقات مع مصر لشراكة اقتصادية أقوى
علي جمعة: البخل يخنق النفس والتبذير يبدد النعمة والاعتدال يعمر الحياة
صراع الأجيال على عرش المراوغات.. هل يحافظ ميسي على التاج أم يخطفه لامين يامال؟
فرانك دي بور: مصر كانت مفاجأة المونديال.. وشوبير أثبت نفسه أمام كبار العالم
كانوا يشيعون جنازة.. استشهاد 8 أشخاص قرب سوق وسط غزة
نيران الحرب مستمرة.. إيران تستهدف رصيف دعم الأسطول الأمريكي بالكويت
الكندوز بـ 373 جنيهًا.. آخر تحديث لأسعار اللحوم اليوم السبت 18يوليو 2026
طهران تحت النار.. هجمات أمريكية متواصلة على السواحل الإيرانية ومضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك " العُقاب الذهبي – GOLDEN EAGLE "

العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE
العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE
أ ش أ

اختتمت فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE "، بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة التركية، والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقيادتي قوات المظلات والصاعقة بجمهورية مصر العربية.

وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية اقتحام بؤرة إرهابية داخل مدينة سكنية باستخدام المروحيات، حيث تم تحرير الرهائن والقبض على العناصر الإرهابية.

كما تم تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية والتدريب على أسلوب اقتحام الغرف المغلقة، والاقتحام الرأسي باستخدام محاكي الطائرة، وأسلوب التعامل مع العبوات الناسفة، والتدريب على تنفيذ الإسعافات الأولية ودواعي إنقاذ الحياة، وأسلوب استخدام الطائرات الموجهة بدون طيار وطرق مجابهاتها، والتدريب على محاكي السقوط الحر بعامود الهواء، وتنفيذ القفز الحر العملياتي.

وتم تنفيذ قفزة الصداقة بأعلام الدولتين، والتي أظهرت المستوى الراقي والمهارات الفنية العالية التي وصلت إليها العناصر المشاركة في التدريب.

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتركية والملحق العسكري التركي بالقاهرة.

التدريب المصري التركي العقاب الذهبي GOLDEN EAGLE قوات المظلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

السعودية

السعودية.. صفارات إنذار في الخرج وينبع عقب رصد صواريخ قادمة من إيران

الزمالك

الزمالك لن يشارك في دوري أبطال أفريقيا في حالة واحدة.. ما هي؟

الحكومة

تأمينات ومعاشات للديلفري والعمالة غير المنتظمة بتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تزف بشرى للملايين

زيكو ووالدته وزوجته

الأزمة انتهت .. صور جديدة تجمع مصطفى زيكو بوالدته وزوجته بالساحل

الأهلي

لاعب الأهلي يرغب في الخروج إعارة لمدة موسم

سقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة بالغربية

بطل الشهامة في الغربية.. قفز في الترعة لإنقاذ أسرة داخل ملاكي ..صور

ترشيحاتنا

النباتات الطبية

بدلًا من بيعها خامًا.. خطة لتحويل أعشاب مصر إلى منتجات بملايين الدولارات

التضامن الاجتماعى

التضامن: فرق التدخل السريع تنجح في توفر الحماية الإنسانية في 6 محافظات

صورة ارشيفية

التضامن تشارك في إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع

بالصور

أزمة جديدة .. تسلا تواجه مشروع قانون في نيوجيرسي يعرقل تشغيل سياراتها الأجرة الذاتية ‏

سيارات تيسلا الاجرة ذاتية القيادة
سيارات تيسلا الاجرة ذاتية القيادة
سيارات تيسلا الاجرة ذاتية القيادة

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته
4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته
4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟
هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟
هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

أخطر خرافة.. هل يوجد نبات يطرد الثعابين؟ صياد يوضح الحقيقة..فيديو

أخطر خرافة عن الثعابين
أخطر خرافة عن الثعابين
أخطر خرافة عن الثعابين

فيديو

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد