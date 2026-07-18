ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك " العُقاب الذهبي – GOLDEN EAGLE "

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اختتمت فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE "، بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة التركية، والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقيادتي قوات المظلات والصاعقة بجمهورية مصر العربية.

وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية اقتحام بؤرة إرهابية داخل مدينة سكنية باستخدام المروحيات، حيث تم تحرير الرهائن والقبض على العناصر الإرهابية.

كما تم تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية والتدريب على أسلوب اقتحام الغرف المغلقة، والاقتحام الرأسي باستخدام محاكي الطائرة، وأسلوب التعامل مع العبوات الناسفة، والتدريب على تنفيذ الإسعافات الأولية ودواعي إنقاذ الحياة، وأسلوب استخدام الطائرات الموجهة بدون طيار وطرق مجابهاتها، والتدريب على محاكي السقوط الحر بعامود الهواء، وتنفيذ القفز الحر العملياتي.

وتم تنفيذ قفزة الصداقة بأعلام الدولتين، والتي أظهرت المستوى الراقي والمهارات الفنية العالية التي وصلت إليها العناصر المشاركة في التدريب.

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتركية والملحق العسكري التركي بالقاهرة.