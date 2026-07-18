أفادت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مسؤول استئناف الرحلات الجوية بين شيراز ودبي بعد توقفها 5 أشهر .

و من جهة أخرى، أكد الحرس الثوري الإيراني مقتل عدد من الجنود الأمريكيين بقصف على تجمع للقوات الأمريكية في مركز دعم القوات البرية "عريفجان" في الكويت.

ذكر بيان صادر عن الحرس الثوري أنه استهدف في الموجة الـ18 من عملية "نصر 2" تجمعا للقوات الأمريكية في معسكر "عريجفان" بالكويت وأيضا تدمير الرادار المتمركز في القاعدة الأمريكية "علي السالم" في الكويت بواسطة طائرة من دون طيار.

وأكد الحرس الثوري أنه "تم تدمير حظيرة لصيانة الأسلحة وهنجار للطائرات بدون طيار"، ومقتل عدد من الجنود الأمريكيين في المكان.