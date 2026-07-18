رئيسة المفوضية الأوروبية ترفض دعوة لحضور المباراة النهائية لكأس العالم 2026

رفضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دعوة لحضور مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم لكرة القدم غدًا /الأحد/.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينيو، لصحيفة (بوليتيكو): "تلقت الرئيسة (فون دير لاين) دعوة لحضور نهائي كأس العالم، لكنها لن تذهب لأسباب تتعلق بجدول أعمالها".

وقد نشرت فون دير لاين، في وقت سابق، صورة لها وهي تحمل كرة قدم، قبل مباراة نصف النهائي بين فرنسا وإسبانيا، وكتبت "أياً كان الفائز الليلة، فسيصل فريق أوروبي قوي إلى النهائي!".

وقد أعلن رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، أمس الأول الخميس، أنه لن يتوجه إلى الولايات المتحدة لحضور المباراة النهائية لكأس العالم 2026 أمام إسبانيا، بل سيتابعها عبر التلفزيون كما فعل منذ بداية البطولة، وذلك بدافع طقوس جلب الحظ.

وسيتواجه منتخبا إسبانيا والأرجنتين في نيوجيرسي، بعد ظهر غدٍ الأحد بتوقيت الولايات المتحدة، وسيحضر المباراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وملك إسبانيا فيليب السادس.