رد فعل مفاجئ من ميسي على صورته الشهيرة مع لامين يامال: الحياة مجنونة

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الصورة الشهيرة التي جمعته بالنجم الإسباني الشاب لامين يامال قبل سنوات، مؤكدًا أن القدر جمعهما مجددًا ولكن هذه المرة كمنافسين في نهائي كأس العالم 2026.

وقال ميسي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة النهائية: «الحياة مجنونة.. بعد تلك الصورة التي جمعتنا سابقًا أصبحنا الآن نتنافس معًا على كأس العالم، وهذا أمر مذهل».

وأضاف قائد منتخب الأرجنتين: «سنحاول ألّا يقدم أفضل مستوياته يوم الأحد، رغم أن ذلك سيكون أمرًا صعبًا».

ويترقب عشاق كرة القدم مواجهة نارية تجمع منتخبي الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، بعدما نجح المنتخبان في بلوغ المباراة الختامية عقب مشوار مميز في البطولة.

وتقام مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم يوم الأحد، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، في لقاء يسعى خلاله ميسي لقيادة منتخب بلاده للاحتفاظ باللقب، بينما يطمح لامين يامال ورفاقه لإعادة الكأس إلى إسبانيا.