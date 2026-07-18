قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بطلقات المدافع..مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بـ تنزانيا
الأوقاف: الالتزام بقواعد المرور واجب ديني.. والذكاء الاصطناعي أداة جديدة
خبير لوائح يكشف المبلغ المطلوب لرفع إيقاف القيد عن الزمالك
انقلاب جرار ملح بالكيلو 10 على طريق سيوة مطروح وتعطل الحركة المرورية
موقع مغربي يكشف آخر تطورات ملف زيادة عدد الأندية في بطولات كاف
180مليون شخص تحت تهديد الحرارة والفيضانات والدخان جراء الطقس القاسي في أمريكا
نادي بشكتاش التركي يحسم الجدل حول محمد صلاح ببيان رسمي
“المدام معاك؟”.. أحمد سعد يحرج حسام حسن بمزحة على المسرح
رد فعل مفاجئ من ميسي على صورته الشهيرة مع لامين يامال: الحياة مجنونة
الرئيس السيسي يصل إلى دار السلام عاصمة جمهورية تنزانيا
جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف في خان يونس.. واستمرار القصف يفاقم الأزمة الإنسانية
من 15 إلى 120 جنيهًا.. انخفاض أسعار 15 صنف مانجو في الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مأساة تهز الفيوم.. انقلاب تريلا فوق سيارة ملاكي وشاب يلفظ أنفاسه الأخيرة داخلها

الشاب والتريلا
الشاب والتريلا
محمد بدران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حادثًا مروعًا وقع بمحافظة الفيوم، بعدما انقلبت مقطورة سيارة نقل ثقيل على سيارة ملاكي، ما أسفر عن وفاة شاب في الحال، وسط حالة من الحزن والتعاطف الواسع.

وأظهر الفيديو المتداول لحظة انقلاب مقطورة سيارة نقل بمقطورتين على سيارة ملاكي كانت متوقفة أسفل أحد العقارات بشارع مستشفى الحياة بمدينة الفيوم، حيث كان بداخلها الشاب محمد طلعت، الذي توفي متأثرًا بإصابته في موقع الحادث.

وبحسب المعلومات المتداولة، كان والد الضحية قد أوقف السيارة أمام المستشفى، ثم ترجل منها متجهًا إلى إحدى الصيدليات، بينما بقي نجله داخل السيارة، وفي تلك اللحظات فقد سائق السيارة النقل السيطرة على المقطورة، لتنقلب فوق السيارة الملاكي وتحطمها بالكامل.

وأسفر الحادث عن وفاة محمد طلعت في الحال، فيما نجا والده من الحادث لوجوده خارج السيارة وقت وقوعه.

وأثار الفيديو حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا الواقعة بأنها نتيجة للإهمال وعدم الالتزام بإجراءات السلامة، مطالبين بسرعة التحقيق في ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت وجود تقصير.

وتداول آلاف المستخدمين مقطع الفيديو مصحوبًا برسائل تعزية ودعوات للفقيد بالرحمة والمغفرة، مؤكدين ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من حوادث سيارات النقل الثقيل، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وتواصل الجهات المختصة مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحريات.

تريلا مقطورة الفيوم انقلاب وفاة شاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

السعودية

السعودية.. صفارات إنذار في الخرج وينبع عقب رصد صواريخ قادمة من إيران

الزمالك

الزمالك لن يشارك في دوري أبطال أفريقيا في حالة واحدة.. ما هي؟

الحكومة

تأمينات ومعاشات للديلفري والعمالة غير المنتظمة بتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تزف بشرى للملايين

زيكو ووالدته وزوجته

الأزمة انتهت .. صور جديدة تجمع مصطفى زيكو بوالدته وزوجته بالساحل

سقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة بالغربية

بطل الشهامة في الغربية.. قفز في الترعة لإنقاذ أسرة داخل ملاكي ..صور

زيكو وزوجته

زوجة مصطفى زيكو تكشف مفاجأة كانت تُجهزها لوالدته بعد الأزمة الأخيرة

ترشيحاتنا

هجومًا إرهابيًا

مسؤول روسي: مقتل 7 مدنيين إثر استهداف مسيرة أوكرانية لمركز لوجستي

زيلينسكي

زيلنسكي:استهدفنا منشأتين مهمتين في موسكو..ومقتل 7 مدنيين

فولوديمير زيلينسكي

زيلينسكي يعين تاراس كاتشكا سفيرًا جديدًا لأوكرانيا لدى الاتحاد الأوروبي

بالصور

احذر من تجاهلها.. علامات وأعراض مقاومة الإنسولين المبكرة وطرق الوقاية

علامات مقاومة الإنسولين
علامات مقاومة الإنسولين
علامات مقاومة الإنسولين

لأكل العيش.. أسعار سوزوكي ماروتي المستعملة بالسوق المصري

سوزوكي ماروتي
سوزوكي ماروتي
سوزوكي ماروتي

أزمة جديدة .. تسلا تواجه مشروع قانون في نيوجيرسي يعرقل تشغيل سياراتها الأجرة الذاتية ‏

سيارات تيسلا الاجرة ذاتية القيادة
سيارات تيسلا الاجرة ذاتية القيادة
سيارات تيسلا الاجرة ذاتية القيادة

ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العقاب الذهبي".. فيديو وصور

العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE
العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE
العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE

فيديو

العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE

ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العقاب الذهبي".. فيديو وصور

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد