مأساة تهز الفيوم.. انقلاب تريلا فوق سيارة ملاكي وشاب يلفظ أنفاسه الأخيرة داخلها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حادثًا مروعًا وقع بمحافظة الفيوم، بعدما انقلبت مقطورة سيارة نقل ثقيل على سيارة ملاكي، ما أسفر عن وفاة شاب في الحال، وسط حالة من الحزن والتعاطف الواسع.

وأظهر الفيديو المتداول لحظة انقلاب مقطورة سيارة نقل بمقطورتين على سيارة ملاكي كانت متوقفة أسفل أحد العقارات بشارع مستشفى الحياة بمدينة الفيوم، حيث كان بداخلها الشاب محمد طلعت، الذي توفي متأثرًا بإصابته في موقع الحادث.

وبحسب المعلومات المتداولة، كان والد الضحية قد أوقف السيارة أمام المستشفى، ثم ترجل منها متجهًا إلى إحدى الصيدليات، بينما بقي نجله داخل السيارة، وفي تلك اللحظات فقد سائق السيارة النقل السيطرة على المقطورة، لتنقلب فوق السيارة الملاكي وتحطمها بالكامل.

وأسفر الحادث عن وفاة محمد طلعت في الحال، فيما نجا والده من الحادث لوجوده خارج السيارة وقت وقوعه.

وأثار الفيديو حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا الواقعة بأنها نتيجة للإهمال وعدم الالتزام بإجراءات السلامة، مطالبين بسرعة التحقيق في ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت وجود تقصير.

وتداول آلاف المستخدمين مقطع الفيديو مصحوبًا برسائل تعزية ودعوات للفقيد بالرحمة والمغفرة، مؤكدين ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من حوادث سيارات النقل الثقيل، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وتواصل الجهات المختصة مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحريات.