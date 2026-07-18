تعليم بورسعيد تتابع أعمال لجنة مسابقة الوظائف الإشرافية

عقد محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا استهدف مديري عموم التعليم العام والشئون التنفيذية ومديري إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة والموارد البشرية والشئون القانونية والتنسيق العام والابتدائي.

تعليم بورسعيد تتابع أعمال لجنة مسابقة الوظائف الاشرافية

جاء الاجتماع تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وبتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

وأكد مدير تعليم بورسعيد أن الاجتماع يهدف لمتابعة أعمال لجنة مسابقة شغل الوظائف الاشرافية في مناصب مدير إدارة تعليمية ووكيل إدارة تعليمية، وموجه عام وموجه أول وموجه، ومدير مدرسة ووكيل مدرسة.

ولفت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن إجراء مسابقة شغل الوظائف الإشرافية يتطلب تخطيطاً دقيقاً يمتزج بالتنظيم الجيد من قبل الادارات المعنية بالتنفيذ، مشيرا إلى أن اللجنة المخصصة لتلقي طلبات المتقدمين وفحص ملفاتهم ومستنداتهم تعمل طوال أيام الأسبوع حتى نهاية شهر يوليو الجاري.