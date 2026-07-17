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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غرفة بورسعيد: المحافظ لم يصدر أي قرارات بشأن الحصص الاستيرادية

صورة البيان الكاذب
صورة البيان الكاذب
محمد الغزاوى

قال محمد سعدة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية فى محافظة بورسعيد إنه تم التواصل مع اللواء مدير عام الجهاز التنفيذي للمدينة الحرة ببورسعيد، والذي نفى صدور أي قرار بهذا بشأن الحصص الاستيرادية من اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ بورسعيد .

وأوضح رئيس غرفة بورسعيد التجارية أن تدخله جاء بناء على ماورد للغرفة من استفسارات حول ما تم تداوله اليوم على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من بيان يتضمن قرار منسوب لمحافظ بورسعيد بشأن الحصص الاستيرادية.

 وشدد سعدة على أن هذا البيان عاري تماما من الصحة ولا أساس له على ارض الواقع .

وأهاب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، بمنتسبي الغرفة عدم الالتفاف لأي شائعات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجدد التأكيد أن المصادر الوحيدة لأي معلومات تخص الحصص الاستيرادية: الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد أو الصفحة الرسمية للغرفة التجارية ببورسعيد على الفيسبوك.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الغرفة التجارية

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