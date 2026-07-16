رصد شامل للجهود الميدانية بأحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد: حملات إشغالات مكبرة، صيانة طرق

تواصل الأجهزة التنفيذية بمختلف أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد جهودها المكثفة على مدار الساعة تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف الجهود الميدانية، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفرض الانضباط بالشارع البورسعيدي، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية بمختلف القطاعات والأحياء

مدينة بورفؤاد حملات سلامة الشواطئ والتعامل مع الطوارئ

قامت لجنة موسعة برئاسة عبد العال عبد الباري السكرتير العام المساعد للمحافظة وبمشاركة محمد رفعت سكرتير مدينة بورفؤاد، وممثلي شركة القناة لتوزيع الكهرباء ومديريتي الإسكان والعمل، بجولة ميدانية لفحص التراخيص والتوصيلات الكهربائية ووسائل الإطفاء بالكافتيريات الواقعة بنطاق شاطئ بورفؤاد لضمان سلامة الرواد.

متابعة تداعيات سقوط سقف حجرة بعقار سكني

تفقدت سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد ميدانياً تداعيات سقوط سقف إحدى حجرات الدور الأخير بعقار بشارع الحرية والشهيد حسن أبو قورة دون وقوع إصابات. ووجهت باتخاذ الإجراءات القانونية لإخلاء العقار مؤقتاً لحين تنفيذ القرار الهندسي طبقاً للقانون، وذلك برفقة الدكتور محمد الغندور رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط)، والعقيد كريم أبو الغيط رئيس قسم الإطفاء ووكيل إدارة الحماية المدنية والعقيد رامي حسني مأمور قسم شرطة بورفؤاد أول

حي الشرق صيانة شبكة الطرق والترميم

رفع كفاءة السلامة المرورية

أجرى الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق جولة ميدانية، يرافقه نائب رئيس الحي، لمتابعة أعمال صيانة وترميم المطب الصناعي بشارعي "محمد علي" و"مصطفى كامل"، لضمان انسيابية حركة السيارات وتأمين عبور المواطنين بأمان تام.

حي العرب حملة إشغالات موسعة لتسيير الحركة

بقيادة المهندس شيماء جودة رئيس حي العرب شُنت حملة إشغالات مكبرة بنطاق حي العرب شملت شارع 100، والثلاثيني، وأبو الحسن، ومحمد علي، وعرابي وتقاطعاته، وشارع الغوري من كسرى إلى الثلاثيني

وأسفرت عن فتح الباكيات المغلقة، ومصادرة الاستاندات المخالفة، وفتح شارع كسرى أمام حركة السير.

حي المناخ حملات ليلية لإعادة الانضباط

واصلت شيماء العزبي رئيس حي المناخ قيادة حملة ليلية مكبرة بشارع العبور لمتابعة الإشغالات والتعديات،.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 25 كرسياً حديدياً و5 كراسي خشبية، مع التشديد على أصحاب المحال التجارية بالالتزام بالحدود المساحية القانونية المخصصة لهم تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

حي الزهور الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين

قاد المحاسب أحمد زغلف رئيس حي الزهور حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات بمنطقة التعاونيات خلف المجمع الإسلامي

وأسفرت عن مصادرة الإشغالات وإزالة فورية للمخالفات التنظيمية لفرض الانضباط وفتح الطريق أمام حركة المارة.

حي الضواحي حملات مكثفة لرفع التعديات

بمتابعة الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي شنت إدارة الإشغالات بمشاركة نائبي رئيس الحي حملة مكبرة بمناطق “الإسراء، التصنيع، وشارع عبد الرحمن شكري”

و أسفرت عن إزالة الفروشات العشوائية للخضار والفاكهة، الأكشاك، البنوك الخشبية، والبتارين المخالفة، مع التنبيه باتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع غرامات بيئية وإشغال ضد المخالفين.

حي الجنوب إزالة بناء مخالف في المهد

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب بقيادة المهندس وليد الدعدع من إيقاف وإزالة حالة بناء مخالف في المهد على مساحة 200 متر مبنى سكني وحظيرة من الطوب الأبيض دون ترخيص بالقطعة رقم (46) بجمعية القناة (2000 فدان) بمحيط حرم نفق 3 يوليو، وذلك تفعيلاً لتعليمات المهندس رئيس مجلس الوزراء بالإزالة الفورية في المهد.

حي غرب تواصل حملات النظافة بالمقابر

تابع باسم عمر رئيس حي غرب أعمال شركة "نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة" لرفع كفاءة مقابر بورسعيد الجديدة والقديمة، وتجريف الرمال والقمامة والحشائش، مناشداً المواطنين بالتعاون والالتزام بعدم إلقاء المخلفات والخوص منعاً للحرائق صيفاً، والتواصل عبر الخط الساخن للشركة (17696) للإبلاغ الفوري عن أي تراكمات.

الرصد الميداني حملات نظافة يومية شاملة لرفع كفاءة أحياء بورسعيد

استكمالاً لخطة عمل إدارة الرصد برفع كفاءة ونظافة المناطق يومياً بمختلف أحياء المحافظة، قادت لمياء الجيار حملة رصد ميداني موسعة لمتابعة أعمال النظافة والكنس ورفع المخلفات على أرض الواقع، حيث تم العمل اليوم في المناطق الآتية:

حي العرب: كنس ورفع القمامة والمخلفات بمناطق وحواري الحي، والعمل بالمنطقتين الثالثة والخامسة لضمان بيئة نظيفة وصحية للأهالي.

حي المناخ: كنس وتجريف شارع الجهاد ورفع كفاءته لسهولة الحركة المرورية.

حي الزهور: رفع القمامة والمخلفات بمنطقتي قبضايا وتعاونيات عمار واستعادة المظهر الحضاري بهما.

حي الضواحي: استكمال خطة النظافة الشاملة بمناطق شباب الخريجين، وحي مبارك، وفاطمة الزهراء.

حي الشرق: متابعة أعمال النظافة بنطاق الحي، وتوجيه الشركة المعنية بغسل الكورنيش وتكثيف الجهود للحفاظ على نظافته ومظهره الجمالي والترفييهي أمام الرواد.