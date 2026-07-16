تموين بورسعيد يضبط طنابير وفلاتر سيارات مجهولة المصدر بحرفيين الزهور

شنت إدارة تموين غرب بورسعيد حملة رقابية مكبرة استهدفت محال بيع قطع غيار السيارات بمنطقة "حرفيين الزهور"، بقيادة هاني شاكر مدير إدارة تموين غرب بورسعيد، ومفتشي الإدارة بناءً على توجيهات الأستاذ محمد حلمي أحمد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، وتحت إشراف الأستاذة أماني مسعد صقر وكيل المديرية،

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية لضبط السلع المغشوشة ومجهولة المصدر التي تهدد سلامة وأرواح المواطنين.

قطع غيار مغشوشة تهدد سلامة المواطنين

أسفرت الحملة الرقابية عن ضبط كميات من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر داخل أحد المحال، والتي تمثل خطورة داهمة على مستخدمي الطرق، وجاءت المضبوطات كالتالي:

طنابير (أقراص فرامل) سيارات مجهولة المصدر: تم ضبط طنابير غير مدون عليها أي بيانات أو مستندات تثبت جهة تصنيعها أو مصدرها. وتعد الطنابير من أهم وسائل الأمان الحيوية التي تتوقف عليها سلامة المركبة ومنظومة الفرامل بالكامل، واستخدام أنواع رديئة أو مجهولة منها يعرض حياة قائدي السيارات ومستقليها لخطر الموت.

فلاتر زيوت مجهولة المصدر:

ضبط فلاتر زيوت لا تحمل أي بيانات تجارية، وهو ما قد يتسبب في ضعف كفاءة تنقية زيت المحرك، ويؤدي إلى أضرار جسيمة وتلف مباشر للمحركات نتيجة عدم مطابقة هذه المنتجات للمواصفات القياسية.

أرواح المواطنين ليست للبيع.. تموين بورسعيد يضبط «طنابير» وفلاتر سيارات مجهولة المصدر بمنطقة حرفيين الزهور

وتم التحفظ على كافة المضبوطات المخالفة، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة حيال الواقعة، وذلك لمخالفة القانون رقم 82 لسنة 2002 والقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994 بشأن البيانات التجارية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة.

وأكدت مديرية التموين بمحافظة بورسعيد استمرار حملاتها الرقابية الصارمة على كافة الأسواق والمحال التجارية، لقطع الطريق على المتلاعبين بأرواح المواطنين وضمان جودة وصلاحية السلع المعروضة.