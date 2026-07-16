قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غذاء ومستلزمات طبية.. الهلال الأحمر المصري يُرسل قافلة مساعدات جديدة نحو قطاع غزة
تعليق العمل بميناء البصرة في العراق بعد استهداف ناقلة نفط بمسيرة
أيام القلق والتوتر..طلاب الثانوية العامة يودعون الامتحانات بالابتسامات والأحضان
الإفتاء عن السيد البدوي: سليل آل البيت ومن الأولياء.. والتشكيك في ذلك من الكبائر
حقيقة إعادة توزيع درجات الثانوية العامة 2026.. وموعد إعلان النتيجة
‎تصعيد بالغ الخطورة.. مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن
مكتبة الإسكندرية.. الفنون قوة ناعمة تحمي الهوية وتصنع الإنسان
وفاة ابنة شقيق الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.. وعبدالحكيم عبدالناصر ينعاها
ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية "أرويا" وتنقل 4335 راكبا
مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026
المليارديرات الهاربون من ضريبة الثروة في كاليفورنيا يواجهون تدقيقا صارما
سيراميكا كليوباترا يعلن تعيين سعد سمير مديرا للكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بورسعيد يضبط طنابير وفلاتر سيارات مجهولة المصدر بحرفيين الزهور

أرواح المواطنين ليست للبيع.. تموين بورسعيد يضبط «طنابير» وفلاتر سيارات مجهولة المصدر بمنطقة حرفيين الزهور
أرواح المواطنين ليست للبيع.. تموين بورسعيد يضبط «طنابير» وفلاتر سيارات مجهولة المصدر بمنطقة حرفيين الزهور
محمد الغزاوى

شنت إدارة تموين غرب بورسعيد حملة رقابية مكبرة استهدفت محال بيع قطع غيار السيارات بمنطقة "حرفيين الزهور"، بقيادة  هاني شاكر مدير إدارة تموين غرب بورسعيد، ومفتشي الإدارة بناءً على توجيهات الأستاذ  محمد حلمي أحمد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، وتحت إشراف الأستاذة أماني مسعد صقر وكيل المديرية، 

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية لضبط السلع المغشوشة ومجهولة المصدر التي تهدد سلامة وأرواح المواطنين.

قطع غيار مغشوشة تهدد سلامة المواطنين

أسفرت الحملة الرقابية عن ضبط كميات من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر داخل أحد المحال، والتي تمثل خطورة داهمة على مستخدمي الطرق، وجاءت المضبوطات كالتالي:

طنابير (أقراص فرامل) سيارات مجهولة المصدر: تم ضبط طنابير غير مدون عليها أي بيانات أو مستندات تثبت جهة تصنيعها أو مصدرها. وتعد الطنابير من أهم وسائل الأمان الحيوية التي تتوقف عليها سلامة المركبة ومنظومة الفرامل بالكامل، واستخدام أنواع رديئة أو مجهولة منها يعرض حياة قائدي السيارات ومستقليها لخطر الموت.

فلاتر زيوت مجهولة المصدر: 

ضبط فلاتر زيوت لا تحمل أي بيانات تجارية، وهو ما قد يتسبب في ضعف كفاءة تنقية زيت المحرك، ويؤدي إلى أضرار جسيمة وتلف مباشر للمحركات نتيجة عدم مطابقة هذه المنتجات للمواصفات القياسية.

أرواح المواطنين ليست للبيع.. تموين بورسعيد يضبط «طنابير» وفلاتر سيارات مجهولة المصدر بمنطقة حرفيين الزهور

وتم التحفظ على كافة المضبوطات المخالفة، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة حيال الواقعة، وذلك لمخالفة القانون رقم 82 لسنة 2002 والقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994 بشأن البيانات التجارية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة.

وأكدت مديرية التموين بمحافظة بورسعيد استمرار حملاتها الرقابية الصارمة على كافة الأسواق والمحال التجارية، لقطع الطريق على المتلاعبين بأرواح المواطنين وضمان جودة وصلاحية السلع المعروضة.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد تموين بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

محمد صلاح

وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

صورة العامل

مشهد أثار تعاطف الجميع.. عامل كفيف يحمل الطوب والرمل بمساعدة طفل

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

منتخب الارجنتين

رسالة سياسية من لاعبي الأرجنتين بشأن جزر مالفيناس.. ما القصة؟

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء الفلسطيني

رئيس الوزراء الفلسطيني يطلع رئيس أذربيجان على آخر التطورات ويبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين

جانب من اللقاء

وزير الخارجية: مصر تتبنى نهجا شاملا لإدارة الهجرة وتدعو لتقاسم الأعباء الدولية

الخارجية الباكستانية

باكستان: لا بديل عن الحوار والدبلوماسية لضمان استقرار الملاحة في هرمز

بالصور

مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026

موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد