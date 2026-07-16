رئيس الجامعة المصرية اليابانية: 27 يوليو موعدا لاختبارات القبول بالمرحلة الثانية

أعلن رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور أحمد الصباغ، عن موعد لاختبارات القبول بالمرحلة الثانية للعام الجامعي 2026/2027، في السابع والعشرين من شهر يوليو الجاري، مع مد فترة التقديم حتى 20 يوليو، وذلك بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا في 18 يوليو، مراعاةً لتزامن موعد الاختبارات مع امتحانات دراسية أخرى لبعض المتقدمين، وفي إطار حرص الجامعة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد الدكتور أحمد الصباغ أن الجامعة تواصل استقبال طلبات الالتحاق بالمرحلة الثانية لبرامج البكالوريوس، مشيرًا إلى أن التقديم متاح في ست كليات هي: كلية الهندسة، بما في ذلك برنامج العمارة المستدامة، وكلية الصيدلة (PharmD)، وكلية الأعمال الدولية والإنسانيات، وكلية العلوم الأساسية والتطبيقية، وكلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، وكلية الفن والتصميم.

وأوضح أن الجامعة تتيح للمتقدمين اختيار أداء اختبارات القبول إلكترونيًا (Online) أو داخل الحرم الجامعي بمدينة برج العرب، وفقا لرغبة الطالب، بما يوفر مرونة أكبر للمتقدمين من مختلف المحافظات.

وأضاف الدكتور أحمد الصباغ أن الجامعة المصرية اليابانية تطبق النموذج الياباني في التعليم، الذي يقوم على الانضباط الأكاديمي، والتعلم القائم على التطبيق العملي، والبحث العلمي، والابتكار، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات والخبرات العملية التي تؤهلهم للمنافسة بقوة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد أن الجامعة تحرص على تطوير برامجها الأكاديمية بصورة مستمرة، وتوفير بيئة تعليمية متطورة وشراكات استراتيجية مع الجامعات والمؤسسات اليابانية، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية والإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية.