3 حالات إغماء وضبط 9 حالات غش إلكتروني خلال امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اليوم، تسجيل 3 حالات إغماء بين الطلاب أثناء أداء امتحانات الأحياء والإحصاء والرياضيات التطبيقية ، حيث تدخلت الفرق الطبية وسيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات اللازمة، ونُقلت الحالات التي استدعت حالتها إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية.



وفي الوقت نفسه، تمكنت غرف المتابعة من ضبط 9 حالات غش إلكتروني داخل عدد من اللجان، باستخدام وسائل إلكترونية وسماعات دقيقة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية واللائحية حيال الطلاب المخالفين، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم بتطبيق اللوائح المنظمة للامتحانات بكل حزم.