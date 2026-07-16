ضبط طالبة بحوزتها سماعة إلكترونية خلال امتحان الثانوية العامة في القليوبية

تمكنت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اليوم، من ضبط طالبة داخل لجنة مدرسة الزراعة ببنها ، وبحوزتها سماعة إلكترونية صغيرة أثناء أدائها امتحان مادة الأحياء.



وجرى التحفظ على وسيلة الغش الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة وفقًا لضوابط وزارة التربية والتعليم، مع تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات.

وتواصل غرف العمليات المركزية والفرعية متابعة سير امتحانات الثانوية العامة لحظة بلحظة، لضمان انتظام اللجان والتصدي لأي محاولات للغش الإلكتروني أو الإخلال بأعمال الامتحانات.