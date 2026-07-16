فى آخر أيام الامتحانات .. توزيع شيكولاتة على طلاب الثانوية العامة بالقليوبية

اختتمت إدارة العبور التعليمية بمحافظة القليوبية ماراثون امتحانات الثانوية العامة بأجواء من البهجة والتفاؤل، حيث حرص يحيى العمراوي، مدير الإدارة، على استقبال الطلاب وأولياء أمورهم بعد انتهاء آخر أيام الامتحانات بتوزيع "شيكولاتة النجاح"، في رسالة دعم وتحفيز للطلاب عقب انتهاء واحدة من أهم المراحل الدراسية.



وجرى توزيع الشيكولاتة أمام لجان مدرسة العبور الثانوية للبنات، ومدرسة عثمان بن عفان الرسمية لغات، ومدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات، وسط حالة من السعادة بين الطلاب وأسرهم، الذين أشادوا بهذه المبادرة التي رسمت الابتسامة على وجوه الجميع في ختام الامتحانات.

وأكد يحيى العمراوي أن إدارة العبور التعليمية حرصت على مرافقة الطلاب طوال فترة الامتحانات، ليس فقط من خلال المتابعة الميدانية للجان، وإنما أيضًا بتقديم الدعم النفسي والمعنوي، مشيرًا إلى أن توزيع "شيكولاتة النجاح" يأتي تعبيرًا عن الثقة في قدرة الطلاب على تحقيق أفضل النتائج، وتقديرًا لما بذلوه من جهد خلال العام الدراسي.

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لسلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة طوال أيام الامتحانات، حيث اعتادت فرق العمل على توزيع المياه المثلجة والعصائر أمام اللجان لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وتوفير أجواء مناسبة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في هدوء وراحة.

ولاقت المبادرة ترحيبًا واسعًا من أولياء الأمور، الذين أعربوا عن تقديرهم لحرص إدارة العبور التعليمية على تقديم الدعم المعنوي لأبنائهم، مؤكدين أن مثل هذه اللفتات الإنسانية تعكس اهتمام القائمين على العملية التعليمية بالطلاب في مختلف الجوانب.