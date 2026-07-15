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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 30 ألف عبوة مشروب للأطفال مجهولة المصدر بالقليوبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملاتها الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.


وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن الحملات، التي نُفذت تحت إشراف المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية، أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص بمنطقة أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة، بعد ورود معلومات مؤكدة بشأن نشاطه.
وأضاف أن الحملة عثرت داخل المخزن على 30 ألف عبوة من مشروب سكري مخصص للأطفال، تزن كل عبوة 45 جرامًا، وتبين أنها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تفيد مشروعية تداولها، وتم التحفظ على الكمية وتشميع المخزن، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي حملة أخرى، نجحت أجهزة الرقابة التموينية في إحباط محاولة لتهريب 2.5 طن من الدقيق البلدي المدعم المخصص لإنتاج الخبز البلدي، وذلك بمنطقة البرادعة التابعة لمركز القناطر الخيرية، حيث تم ضبط سيارة نقل محملة بالدقيق المدعم، بالإضافة إلى 4 شكاير نخالة محظور تداولها خارج الأغراض المخصصة لها، وتم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
كما شنت المديرية حملات تفتيشية على المخابز البلدية بمناطق الخرقانية التابعة لمركز القناطر الخيرية، ورمادا وناي بمركز قليوب، وأسفرت عن تحرير 16 مخالفة تموينية تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم مطابقة للمواصفات، ومخالفات تتعلق باشتراطات النظافة.
وأكد محافظ القليوبية استمرار الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمخابز، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تستهدف الاستيلاء على السلع المدعمة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بحماية المستهلك وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية التموين بالقليوبية وكيل وزارة التموين بالقليوبية مدير مديرية التموين بالقليوبية

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