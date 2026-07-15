مشاجرة بالسلاح الأبيض بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتهجم على منزل جاره والتعدى عليه بالسب والضرب بإستخدام سلاح أبيض بالقليوبية .







بالفحص تبين أنه بتاريخ 11/ الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص ، سيدة) ، وطرف ثان : (4 أشخاص ، 3 سيدات) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة ، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب بإستخدام سلاح أبيض دون حدوث إصابات.





أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة ، وضُبط بحوزة أحدهم (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى – هاتف محمول)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





