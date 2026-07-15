الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بقيام زوجها بإختطاف لنجلته بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام زوجها بإختطاف كريمتها ومنعها من رؤيتها بالشرقية.



بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بالإسكندرية) وأقرت بقيام زوجها بأخذ نجلتها ومنعها من رؤيتها ، وكذا قيام شقيقى زوجها بالتعدى عليها بالسب وقيامها بتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة ثان العاشر من رمضان.





أمكن تحديد وضبط زوج القائمة على النشر وبرفقته نجلته وبمواجهته أنكر ما سبق ، وأقر بقيام زوجته بترك المنزل بمحض إرادتها لخلافات بينهما وتركها الطفلة برفقته لحين إنتهاء الخلافات، وبمواجهة الشاكية أيدت ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









