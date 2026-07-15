يقدم 58 خدمة ومزايا للمستثمرين.. رئيس الوزراء يتفقد المركز التكنولوجي والأبراج الشاطئية بالعلمين

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، طريق البوليفارد والمركز التكنولوجي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنطقة الأبراج الشاطئية، وذلك في مستهل جولته اليوم لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية التي يتم تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة.

رئيس الوزراء يتفقد طريق البوليفارد والمركز التكنولوجي لهيئة المجتمعات العمرانية ومنطقة الأبراج الشاطئية

وخلال تفقد طريق البوليفارد، استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موضحة أن الطريق يُعد أحد أهم المحاور الحيوية بمدينة العلمين الجديدة، لما يمثله من شريان رئيسي يربط بين أبرز المناطق والمشروعات بالمدينة، فضلًا عن احتضانه مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية والخدمية والترفيهية التي تخدم السكان والزائرين، بما يسهم في تعزيز حيوية المدينة وتوفير بيئة عمرانية متكاملة.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أنه تم التشغيل الفعلي لعدد من المحال التجارية للمواطنين على الطريق، بينما تتواصل أعمال تجهيز وتشطيب محال أخرى تمهيدًا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، بما يعزز النشاطين التجاري والخدمي داخل المدينة.

وعقب ذلك، توجه رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لتفقد المركز التكنولوجي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطريق البوليفارد، لاستعراض التجهيزات الفنية والإدارية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكبار المستثمرين، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة في تنفيذ خطة التحول الرقمي، والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة منظومة العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن المركز يوفر الدعم الفني والإرشاد للمواطنين والمستثمرين للاستفادة من المنصات الإلكترونية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تشمل بوابة الاستثمار الأجنبي، وبوابة خدمات المستثمرين، وبوابة الحجز الإلكتروني (مسكن)، إلى جانب بوابة الخدمات الإلكترونية الموحدة (مسكن).

وأضاف "خلف الله" أن المركز يمثل نافذة متكاملة للترويج للفرص الاستثمارية والمشروعات الواعدة بمدينة العلمين الجديدة، من خلال إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للمستثمرين والشركات، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات، ويعزز مكانة المدينة باعتبارها إحدى أبرز مدن الجيل الرابع.

جدير بالذكر ان المركز التكنولوجي يقدم 58 خدمة إلكترونية متنوعة، تغطي مختلف الخدمات التي يحتاجها المواطنون والمستثمرون، من بينها خدمات التصالح طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، والتقنين وتوفيق الأوضاع، وطلبات الموافقة على زيادة مسطح المباني بدور السطح، وتراخيص البناء، والخدمات العقارية، وتراخيص المحال العامة، وخدمات توصيل المرافق، والخدمات المالية، وخدمات التنمية، والاستفسارات والشكاوى، والاستعلام عن التمويل العقاري، بما يعكس جهود الدولة في تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتقديمها بصورة رقمية حديثة تسهم في سرعة الإنجاز وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وفي أثناء جولته، انتقل رئيس مجلس الوزراء إلى منطقة الأبراج الشاطئية، التي تُعد من أبرز المشروعات العمرانية بمدينة العلمين الجديدة، حيث استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مكونات المشروع، مؤكدة أن المشروع يجسد رؤية الدولة في إنشاء مجتمع عمراني متكامل يجمع بين الاستخدامات السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية، بإطلالات مباشرة على ساحل البحر المتوسط، بما يعزز مكانة المدينة كوجهة متميزة للاستثمار والإقامة والسياحة.

وأوضحت المهندسة رندة المنشاوي أن المشروع يضم 18 برجًا متعدد الاستخدامات، إلى جانب استمرار تنفيذ خمسة أبراج أخرى، ضمن مخطط عمراني متكامل يشمل مناطق تجارية وإدارية وترفيهية، ومساحات خضراء ومناطق مفتوحة، بما يوفر بيئة حضرية عصرية تلبي احتياجات السكان والزائرين.

وخلال جولته بمنطقة الأبراج الشاطئية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي البرج (LD05)، أحد الأبراج الرئيسية بالمشروع، والمقام على مساحة تزيد على 43 ألف متر مربع، بإجمالي مسطح مبانٍ يتجاوز 298 ألف متر مربع، حيث يتكون البرج من قاعدة تضم الجراجات والخدمات والمحال التجارية والأنشطة الترفيهية، تعلوها كتلة البرج بارتفاع 41 طابقًا تضم استخدامات سكنية وتجارية.

كما اطلع رئيس الوزراء على موقف أعمال التسليم النهائي للوحدات بمختلف أنظمتها، وتابع مستوى جاهزية البرج، وما تم تنفيذه من أعمال التشطيبات والتجهيزات والخدمات، بما يضمن تقديم وحدات متكاملة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.