فايننشال تايمز: إيران تعقبت الجنود الأمريكيين عبر هواتفهم

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” أن جهات مرتبطة بإيران نفذت حملة مراقبة إلكترونية استهدفت جنودًا أمريكيين ومسؤولين حكوميين في الشرق الأوسط، مستغلة ثغرات في شبكات الاتصالات الخلوية وبيانات المواقع التجارية لتحديد أماكن وجودهم، ما دفع الولايات المتحدة إلى دراسة إجراءات وقائية وتشريعات جديدة للحد من هذه المخاطر.

وبحسب التقرير، تعرض الجنود والأفراد الأمريكيون لعمليات تتبع منسقة قبل وأثناء الحرب مع إيران، حيث استخدمت عناصر مرتبطة بطهران ثغرات في شبكات الاتصالات المتنقلة وتقنيات الإعلانات الرقمية لرصد أجهزة محددة.

وأوضح غاري ميلر، الباحث البارز في مختبر "سيتيزن لاب"، أن إيران أظهرت قدرة على الحصول على بيانات المواقع الجغرافية بشكل فوري ومستمر، عبر أساليب تقنية من بينها ما يعرف بـ"نبضات" بروتوكول SS7، وهو أحد بروتوكولات الاتصالات المستخدمة عالميًا.

وأشار التقرير إلى أن عمليات التتبع بلغت ذروتها مع انطلاق الحرب، واستمرت خلال الأيام الأولى من القتال، بالتزامن مع إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت القوات والقواعد الأمريكية.

كما أفادت مصادر خليجية بأن إيران وحلفاءها استغلوا اتفاقيات التجوال الموقعة مع شركات اتصالات إقليمية لمراقبة تحركات العسكريين الأمريكيين.

وأضاف التقرير أن جهات مرتبطة بإيران استخدمت أيضًا قواعد بيانات الإعلانات التجارية لتحديد مواقع الهواتف، بما في ذلك في إقليم كردستان العراق، وهو ما أتاح لها معرفة الفنادق التي يقيم فيها موظفون حكوميون أمريكيون ومتعاقدون مع واشنطن، عبر الاستفادة من معرّفات الإعلانات المرتبطة بالأجهزة، دون الحاجة إلى اختراق الهواتف نفسها.

وفي المقابل، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أمام الكونغرس في أبريل الماضي أنها تلقت تقارير متعددة عن محاولات استغلال بيانات المواقع التجارية من قبل جهات معادية، مشيرة إلى أنها اتخذت تدابير احترازية لتعزيز أمن القوات، مع التأكيد على عدم وجود أدلة تثبت أن تلك البيانات لعبت دورًا حاسمًا في تنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية.

وأثارت هذه المعلومات قلقًا متزايدًا داخل الأوساط السياسية الأمريكية، حيث دعا النائب الجمهوري بات هاريجان إلى سن تشريعات تمنع شركات التكنولوجيا من بيع بيانات المواقع الخاصة بالموظفين الحكوميين، فيما جدد السيناتور الديمقراطي رون وايدن تحذيراته من المخاطر الأمنية المرتبطة بتجارة بيانات المواقع، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا متناميًا للأمن القومي الأمريكي.