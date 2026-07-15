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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا تعلن تنفيذ جولة جديدة من الضربات على إيران

ضربات أمريكية - أرشيفي
ضربات أمريكية - أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ جولة جديدة من الضربات على إيران لتقييد قدراتها على تهديد الملاحة البحرية.
 

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أن الضربات على إيران مصممة لإضعاف قدراتها العسكرية على تهديد مضيق هرمز.

وأضافت القيادة  الأمريكية: بدأنا موجة من الضربات ضد إيران في الساعة السادسة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
 

كما أشارت  القيادة الأمريكية إلى أن الضربات تهدف إلى زيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية لمهاجمة السفن في مضيق هرمز.

وفي وقت لاحق من اليوم أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إتمام جولة جديدة من الضربات ضد إيران رداً على استهداف السفن التجارية قرب مضيق هرمز.

وبيّنت القيادة المركزية الأمريكية أن في بيان لها جولة الضربات استمرت 7 ساعات حيث استهدفت مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات البحرية وأنظمة الدفاع الساحلي.

وتزامناً مع ذلك، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات طائرات مسيرة إيرانية، كما تم إطلاق صافرات الإنذار في البحرين.

القيادة المركزية الأمريكية مضيق هرمز إيران القدرات العسكرية الإيرانية الكويت البحرين

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