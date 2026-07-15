القيادة المركزية الأمريكية: استهدفنا عشرات الأهداف العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الأربعاء، أنها أكملت جولة إضافية من الضربات ضد إيران.

وذكرت "سنتكوم"، في بيان لها، أنها استهدفت عشرات الأهداف العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية.

وأطلقت الطائرات المقاتلة الأمريكية والطائرات المسيرة والسفن الحربية ذخائر دقيقة على مواقع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، والقدرات البحرية، وأنظمة الدفاع الساحلي خلال موجة استمرت سبع ساعات، بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد السفن التجارية وأطقمها المدنية.

وجاءت هذه الضربات مع استئناف القوات الأمريكية الحصار البحري المفروض على السفن العابرة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية.

وأكدت القوات الأمريكية أنها متيقظة وقوية وجاهزة دائما لتنفيذ العمليات التي توجهها القيادة الأمريكية.