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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تنبيه خطير.. سحب نصف مليون سيارة سوبارو لسبب غريب

استدعاء سوبارو فورستر 2026
استدعاء سوبارو فورستر 2026
عزة عاطف

كشفت شركة "سوبارو" اليابانية رسميًا عن إطلاق حملة استدعاء استباقية ضخمة لعام 2026 الحالي تشمل ما يقرب من 541237 سيارة دفع رباعي بالأسواق الأمريكية. 

وعلى عكس حملات الاستدعاء الكبرى التي تثير فزع الملاك عادة لوجود مخاطر ميكانيكية أو حرارية، جاء هذا الاستدعاء بملامح هادئة وخالية من الأعطال الفنية؛ إذ ينصب الخلل بالكامل على خطأ ورقي ومطبعي بسيط في ملصق معايير السلامة الفيدرالية المثبت على هيكل السيارة دون وجود أي عيب ميكانيكي حقيقي يتطلب فك أو صيانة أجزاء المحرك. 

وعلى الرغم من بساطة المشكلة تشغيليًا، إلا أن الهيئات التنظيمية الأمريكية وعلى رأسها الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) تتعامل بحزم جاف مع مثل هذه الأخطاء الجغرافية والورقية تفاديًا لأي سلوكيات خاطئة من السائقين أثناء التحميل.

مخاطر الوزن الزائد وتأثيره الحركي على سلامة المحاور

تتمحور المعضلة الهندسية في كتابة أرقام خاطئة لتقييم الوزن الإجمالي للمحور (Gross Axle Weight Rating - GAWR) على ملصق المطابقة والشهادة الفيدرالية. 

ويعبر هذا الرقم ماديًا عن أقصى حمولة وزن يمكن لكل محور (أمامي أو خلفي) حملها والسير بها بأمان تام على الطرقات.

وتشير التقارير الفنية للمعهد لعام 2026 الحالي إلى أن وجود قراءة أقل أو أعلى من الواقع على الملصق قد يدفع ملاك السيارات لوجستيًا إلى تحميل أمتعة وأوزان تفوق القدرة الفعلية للمركبة. 

ويؤدي هذا التحميل الزائد ماديًا إلى حدوث هبوط حاد في مستويات التوجيه، وضعف قدرة كبح الفرامل، بالإضافة إلى تسليط حمل حراري وميكانيكي مفرط على الإطارات قد ينتهي بانفجارها فوريًا على السرعات العالية وفقدان السيطرة الكاملة على صالات القيادة.

الطرازات المشمولة بالاستدعاء وحلول الإصلاح الذاتي بالمنازل

تغطي حملة الاستدعاء الرسمية التي تحمل الرمز الكودي الخاص بالشركة (WRH-26) تشكيلة واسعة من طرازات الكروس أوفر والدفع الرباعي الشهيرة المنتجة بين عامي 2019 و2026. وتأتي سيارات العائلات الكبيرة “سوبارو أسينت” موديلات الفترة من 2019 وحتى 2026 في مقدمة السيارات المتأثرة بهذا الاستدعاء، وتليها طرازات الطرق الوعرة الأكثر مبيعًا “سوبارو فورستر” وموديلات "فورستر هيبيرد" لعامي 2025 و2026، بالإضافة إلى النسخ الصديقة للبيئة "سوبارو كروس تريك هيبيرد" (Crosstrek Hybrid) موديل عام 2026 الجديد.

سوبارو

أكدت سوبارو رسميًا عدم تسجيلها لأي بلاغات أو حوادث تصادم أو إصابات بشرية ترتبط بهذا الخطأ الكتابي بالأسواق حتى منتصف شهر يوليو لعام 2026 الحالي. 

ولتسهيل الإجراءات اللوجستية وتجنب تضييع وقت الملاك في مراكز الصيانة، قررت الشركة شحن ملصقات تصحيحية لاصقة (Overlay Labels) مع كتيب إرشادات فوري ومبسط عبر البريد لجميع العملاء المسجلين بدءًا من 25 أغسطس القادم، ليتسنى للملاك لصقها ذاتيًا ماديًا فوق البيان الخاطئ بالمنزل. 

وسيظل خيار التوجه الفوري لأقرب توكيل معتمد لتركيب الملصق مجانًا بالكامل متاحًا أيضًا لمن يفضل ذلك من المستهلكين بالأسواق العالمية وتجنب المشاكل مستقبلاً.

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