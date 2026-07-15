تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع النفط وتجدد المخاوف بشأن التضخم

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما سجلت مكاسب قوية تجاوزت 2% في الجلسة السابقة، مع تحول اهتمام المستثمرين من بيانات التضخم الأمريكية إلى الارتفاع المستمر في أسعار النفط، الأمر الذي عزز المخاوف بشأن عودة الضغوط التضخمية وإبقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 4028.43 دولارا للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.8% إلى 4035.50 دولارا للأوقية.

وكان المعدن النفيس قد ارتفع بأكثر من 2% خلال تعاملات أمس الثلاثاء، ليلامس مستوى 4100.49 دولارا للأوقية، مدعوما ببيانات أظهرت تباطؤ التضخم الأمريكي خلال شهر يونيو بأكثر من توقعات الأسواق، مع انخفاض أسعار الطاقة.

إلا أن هذا الزخم لم يستمر، إذ تحول تركيز المستثمرين إلى التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي دفعت أسعار النفط إلى مواصلة الارتفاع، مما أعاد المخاوف من تجدد الضغوط التضخمية.

وجاء ارتفاع أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي في أعقاب تصاعد التوترات، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية، مع التلويح باتخاذ إجراءات عسكرية إضافية إذا لم تستأنف طهران المفاوضات.

وقال كبير محللي الأسواق لدى شركة "أواندا"، كلفن وونج، إن الأسواق تجاوزت بالفعل تأثير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، معتبرًا أنها تعكس أوضاعًا سابقة أكثر من كونها مؤشرًا على التطورات الحالية.

وأضاف أن استمرار القيود على حركة السفن عبر مضيق هرمز أسهم في ارتفاع أسعار النفط، وهو ما زاد المخاوف من عودة التضخم، وعزز توقعات استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وأشار إلى أن الذهب، رغم اعتباره ملاذا آمنا وأداة للتحوط ضد التضخم، يفقد جزءا من جاذبيته في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، إذ يتجه المستثمرون نحو الأصول المدرة للعائد، وفي مقدمتها السندات.

في السياق ذاته، رحب مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببيانات التضخم التي أظهرت تباطؤا خلال يونيو، إلا أنهم أكدوا أن قراءة واحدة لا تكفي للحكم على اتجاه الأسعار، مشددين على الحاجة إلى المزيد من البيانات التي تؤكد استمرار انحسار الضغوط التضخمية.

ويترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، بحثًا عن مؤشرات إضافية بشأن مسار التضخم والسياسة النقدية الأمريكية.

وأدت بيانات التضخم الأخيرة إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية، إذ انخفضت احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر إلى نحو 58% مقارنة مع 76% قبل صدور البيانات، بينما لا تزال الأسواق ترجح بنسبة تقارب 80% إقرار زيادة في أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 58.35 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1629.89 دولارا، كما تراجع البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1302.10 دولارا للأوقية.