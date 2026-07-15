محمد هاني يُودّع تريزيجيه برسالة مؤثرة بعد رحيله عن الأهلي .. ماذا قال؟

وجّه نجم الأهلي محمد هاني رسالة مؤثرة إلى محمود حسن "تريزيجيه"، عقب إعلان رحيله عن القلعة الحمراء لخوض تجربة احتراف جديدة.

وشارك محمد هاني صورة تجمعه بتريزيجيه عبر حسابه على إنستجرام، وعلق قائلًا: "كنت أتمنى نلعب مع بعض فترة أطول من كده.. كانت سنة صعبة، بس إنت عملت كل اللي تقدر عليه، ومبخلتش بنقطة عرق لحد النهاية. كل التوفيق ليك يا حبيبي في الخطوة القادمة".



وحرص محمود حسن "تريزيجيه" على توجيه رسالة وداع مؤثرة إلى النادي الأهلي وجماهيره، وذلك بعد إعلان النادي، اليوم، إنهاء التعاقد معه بالتراضي بين الطرفين، عقب مشاورات ودية أسفرت عن تسوية جميع الأمور المتعلقة بالعقد.

وأكد تريزيجيه، عبر حسابه على فيسبوك، أن الأهلي كان نقطة الانطلاق في مسيرته الكروية، وأنه تربى داخل جدران النادي، وتعلم فيه معنى الانتماء، مشيرًا إلى أنه لن ينسى أبدًا أن كل خطوة وصل إليها بدأت من القلعة الحمراء.

وأوضح اللاعب أنه يستعد لخوض تجربة احتراف جديدة، لكنه سيحمل معه دائمًا فخر ارتداء قميص الأهلي، مؤكدًا أن رحيله لا يعني وداع النادي، لأن الأهلي سيظل جزءًا من قلبه أينما كانت وجهته المقبلة.

ووجه تريزيجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والجهاز الفني، وزملائه في الفريق، وجميع العاملين داخل النادي، مشيدًا بالدور الذي لعبوه في مسيرته داخل الأهلي.

كما وجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أنهم لم يكونوا مجرد مشجعين، بل كانوا سر كل انتصار والدافع الحقيقي الذي يدفع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم، معربًا عن امتنانه للحب والدعم الذي تلقاه منهم في مختلف الظروف.

وكان النادي الأهلي قد أعلن، اليوم، إنهاء التعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه" بالتراضي بين الطرفين، بعد الاتفاق على تسوية جميع الالتزامات التعاقدية، لينتهي بذلك مشوار جديد للاعب بقميص الفريق الأحمر، وسط أمنيات له بالتوفيق في محطته الاحترافية المقبلة.