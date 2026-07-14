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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

فيفا حسمت الأمر| من الحارس العربي الأفضل في كأس العالم.. شوبير أم بونو؟

شوبير وبونو
شوبير وبونو
أحمد أيمن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

وضعت المنتخبات العربية بصمة واضحة في كأس العالم 2026، بعدما فرض عدد من لاعبيها أنفسهم بين الأفضل في البطولة، وفق تصنيف FIFA Power Rankings.

يعتمد تصنيف الفيفا على تقييم الأداء الفردي للاعبين من خلال مجموعة من المؤشرات الفنية والإحصائية طوال مشوار المنافسات. 

واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم في تقييم لاعبي المراكز المختلفة على ثلاثة عناصر رئيسية هي الأداء الهجومي، والإبداع، والأداء الدفاعي، بينما خضع حراس المرمى لمعيارين فقط هما حماية المرمى والقدرة على اللعب بالكرة. 

ولإجراء مقارنة عادلة، جرى احتساب متوسط درجات كل لاعب، ما أسفر عن قائمة تضم أفضل 11 لاعبًا عربيًا في البطولة. 

أفضل لاعب عربي في كأس العالم 

تصدر المغربي أشرف حكيمي القائمة بمتوسط بلغ 6.09 درجات، متفوقًا على مواطنه إسماعيل صيباري الذي جاء ثانيًا بـ5.87، فيما احتل عز الدين أوناحي المركز الثالث بـ5.72، يليه إبراهيم دياز في المرتبة الرابعة بمتوسط 5.71.

وشهد المركز الخامس تساوي الثلاثي المصري إمام عاشور، ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، ومحمد صلاح، بعدما حصل كل منهم على متوسط 5.69 درجات.

بينما جاء المغربي شمس الدين طالبي في المركز الثامن، متقدمًا على المصري محمود حسن تريزيجيه، ثم مهند لاشين، قبل أن يكمل المغربي بلال الخنوس قائمة الأفضل عربيًا. 

أفضل حارس عربي في كأس العالم 

أما على مستوى حراس المرمى، فقد اشتعلت المنافسة بين المغربي ياسين بونو والمصري مصطفى شوبير، بعدما احتلا المركزين الرابع والخامس عالميًا في تصنيف "فيفا" الخاص بالحراس. 

في النهاية، حسم بونو الأفضلية بمتوسط بلغ 6.58 درجات، مقابل 6.24 لشوبير، ليؤكد استمرار تألقه في المحافل الدولية، بينما واصل شوبير إثبات قدراته في أول مشاركة له بكأس العالم. 

وضمت التشكيلة العربية المثالية ستة لاعبين من المنتخب المغربي مقابل خمسة من المنتخب المصري، وهو ما يعكس النجاح الكبير الذي حققه المنتخبان خلال البطولة، بعدما نجحا في تجاوز دور المجموعات والوصول إلى الأدوار الإقصائية.

وكان المنتخب المغربي قد بلغ الدور ربع النهائي بعد مشوار مميز تضمن تخطي هولندا ثم كندا، قبل أن يودع المنافسات بالخسارة أمام فرنسا. 

في المقابل، وصل المنتخب المصري إلى دور الـ16 عقب تجاوزه أستراليا بركلات الترجيح، قبل أن تنتهي رحلته أمام الأرجنتين في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 3-2، ليترك المنتخبان انطباعًا قويًا عن تطور الكرة العربية في مونديال 2026. 

كأس العالم 2026 منتخب مصر المغرب مصطفى شوبير ياسين بونو أفضل حارس مرمى عربي

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