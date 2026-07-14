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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب مفاجئ لمنتخبات أفريقيا في كأس العالم 2026.. أين جاء منتخب مصر؟

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

فرضت المنتخبات الأفريقية نفسها بقوة على الساحة العالمية خلال منافسات كأس العالم 2026 بعدما حققت نتائج مميزة عكست التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم في القارة السمراء لتسجل النسخة الحالية حضورا استثنائيا للمنتخبات الأفريقية على مستوى الأداء والترتيب النهائي.

المغرب يواصل كتابة التاريخ

واصل منتخب المغرب تألقه في البطولات العالمية، بعدما أنهى مشواره في كأس العالم 2026 بالمركز السابع عالميا ليؤكد مكانته كأحد أبرز منتخبات العالم في السنوات الأخيرة، ويواصل البناء على الإنجازات التي حققها في النسخ الماضية.

مصر بين أفضل 15 منتخبًا في العالم

نجح منتخب مصر في إنهاء البطولة بالمركز الخامس عشر عالميا بعدما قدم مشوارا مميزا شهد بلوغه الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، ليؤكد عودة "الفراعنة" بقوة إلى الساحة العالمية، ويعزز مكانته بين كبار المنتخبات.

احتل منتخب كوت ديفوار المركز التاسع عشر، فيما جاء منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في المركز الثالث والعشرين، يليه منتخب غانا في المركز الرابع والعشرين ليواصل الثلاثي تأكيد قوة الكرة الأفريقية وقدرتها على المنافسة أمام كبار المنتخبات.

كما حل منتخب جنوب أفريقيا في المركز السادس والعشرين بينما جاء منتخب الجزائر في المركز الثلاثين والسنغال في المركز الحادي والثلاثين والرأس الأخضر في المركز الثاني والثلاثين.

أنهى منتخب تونس مشاركته في البطولة بالمركز السابع والأربعين، ليكون آخر المنتخبات الأفريقية في الترتيب النهائي للمونديال.

ترتيب المنتخبات الأفريقية في كأس العالم 2026

المغرب – المركز السابع

مصر – المركز الخامس عشر

كوت ديفوار – المركز التاسع عشر

جمهورية الكونغو الديمقراطية – المركز الثالث والعشرون

غانا – المركز الرابع والعشرون

جنوب أفريقيا – المركز السادس والعشرون

الجزائر – المركز الثلاثون

السنغال – المركز الحادي والثلاثون

الرأس الأخضر – المركز الثاني والثلاثون

تونس – المركز السابع والأربعون

الكرة الأفريقية تؤكد تطورها

ويعكس التواجد اللافت لعدد كبير من المنتخبات الأفريقية في مراكز متقدمة حجم التطور الذي تشهده الكرة في القارة السمراء بعدما نجحت عدة منتخبات في منافسة القوى التقليدية وفرض حضورها في أكبر محفل كروي لتبعث برسالة واضحة مفادها أن أفريقيا أصبحت رقما صعبا في كرة القدم العالمية.

ترتيب المنتخبات الأفريقية كأس العالم 2026 منتخب المغرب منتخب مصر منتخب تونس ترتيب المنتخبات الأفريقية في كأس العالم السنغال الرأس الأخضر

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