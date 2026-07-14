مبابي يتفوق على ميسي.. صراع الحذاء الذهبي يشتعل قبل نصف نهائي كأس العالم 2026

مع اقتراب بطولة كأس العالم 2026 من محطتها الأخيرة تتواصل المنافسة بقوة على جائزة الحذاء الذهبي بعدما حافظ النجم الفرنسي كيليان مبابي على صدارة ترتيب هدافي البطولة وسط مطاردة شرسة من الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بينما يواصل الثنائي الإنجليزي هاري كين وجود بيلينجهام الضغط قبل مواجهات الدور نصف النهائي.

مبابي يتصدر بفارق التمريرات الحاسمة

يتربع كيليان مبابي على صدارة قائمة هدافي كأس العالم 2026 برصيد 8 أهداف، متساويا مع قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي إلا أن مهاجم منتخب فرنسا يحتفظ بالمركز الأول بفضل تفوقه في عدد التمريرات الحاسمة.

وصنع مبابي 3 أهداف خلال مشوار "الديوك" في البطولة، مقابل تمريرتين حاسمتين لميسي، ليواصل احتلال المركز الأول قبل انطلاق منافسات نصف النهائي.

كيليان مبابي

ميسي يواصل المطاردة

واصل ليونيل ميسي تضييق الخناق على مبابي بعدما قدم تمريرة حاسمة جديدة خلال فوز منتخب الأرجنتين على سويسرا في الدور ربع النهائي، حيث صنع هدف أليكسيس ماك أليستر، ليرفع رصيده من التمريرات الحاسمة ويبقي على آماله في الفوز بجائزة هداف البطولة.

وتنص لائحة كأس العالم 2026 على الاحتكام إلى عدد التمريرات الحاسمة في حال تساوي اللاعبين في عدد الأهداف، وهو ما يمنح مبابي الأفضلية حتى الآن.

ليونيل ميسي

هالاند يودع المنافسة

توقف رصيد النرويجي إيرلينج هالاند عند 7 أهداف، بعدما ودع منتخب النرويج منافسات البطولة إثر خسارته أمام إنجلترا بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي.

وبخروج النرويج، انتهت فرص هالاند في المنافسة على الحذاء الذهبي، رغم احتفاظه بالمركز الثالث في قائمة الهدافين.

إيرلينج هالاند

كين وبيلينجهام يدخلان الصراع

دخل الثنائي الإنجليزي هاري كين وجود بيلينجهام دائرة المنافسة بقوة، بعدما رفع كل منهما رصيده إلى 6 أهداف، مستفيدين من تأهل منتخب إنجلترا إلى الدور نصف النهائي.

ويمتلك نجما "الأسود الثلاثة" فرصة ذهبية لزيادة رصيدهما التهديفي في مباراتي نصف النهائي وربما النهائي، وهو ما قد يقلب موازين سباق الحذاء الذهبي.

هاري كين

ترتيب هدافي كأس العالم 2026

كيليان مبابي (فرنسا) – 8 أهداف (3 تمريرات حاسمة).

ليونيل ميسي (الأرجنتين) – 8 أهداف (تمريرتان حاسمتان).

إيرلينج هالاند (النرويج) – 7 أهداف.

هاري كين (إنجلترا) – 6 أهداف.

جود بيلينجهام (إنجلترا) – 6 أهداف.

صراع مفتوح حتى صافرة النهاية

ومع تبقي ثلاث مباريات فقط على إسدال الستار على بطولة كأس العالم 2026 تبدو المنافسة على لقب الهداف أكثر اشتعالًا من أي وقت مضى، خاصة مع استمرار مبابي وميسي في البطولة، إلى جانب امتلاك هاري كين وجود بيلينجهام فرصة ذهبية لخطف الصدارة، ما يجعل الجولات الأخيرة حاسمة في تحديد هوية الفائز بالحذاء الذهبي.