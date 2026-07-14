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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرنسا وإسبانيا.. أغلى مباراة في تاريخ كأس العالم 2026 تشعل صراع التأهل إلى النهائي

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
منتصر الرفاعي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي فرنسا وإسبانيا في العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

ولا يقتصر الرهان في هذه القمة الأوروبية على حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، بل يمتد إلى صراع بين كوكبة من أكبر نجوم الكرة العالمية في مباراة ينتظر أن تكون واحدة من أقوى مواجهات النسخة الحالية للمونديال.

أغلى مباراة في تاريخ كأس العالم

بحسب صحيفة "آس" الإسبانية، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لمنتخبي فرنسا وإسبانيا نحو 2.74 مليار يورو، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في تاريخ مباريات كأس العالم، ليؤكد حجم الجودة الفنية والنجوم الذين يضمهم المنتخبان.

ويتفوق منتخب فرنسا من حيث القيمة السوقية، إذ تصل قيمة لاعبيه إلى 1.52 مليار يورو، مقابل 1.22 مليار يورو لمنتخب إسبانيا، بفارق يقارب 300 مليون يورو.

نجوم بمليارات اليورو

تشهد المباراة مشاركة أربعة من أغلى خمسة لاعبين في بطولة كأس العالم 2026 يتصدرهم الإسباني لامين يامال بقيمة سوقية تبلغ 200 مليون يورو متساويا مع النرويجي إيرلينج هالاند كأغلى لاعب في البطولة.

ويأتي الفرنسي كيليان مبابي في المركز التالي بقيمة 180 مليون يورو بينما تصل القيمة السوقية لكل من الفرنسي مايكل أوليسيه والإسباني بيدري جونزاليس إلى 150 مليون يورو.

كما تضم القمتان سبعة لاعبين تبلغ القيمة السوقية لكل منهم 100 مليون يورو أو أكثر، إضافة إلى 22 لاعبا تتجاوز قيمتهم السوقية حاجز 50 مليون يورو.

فرنسا تتفوق في العمق البشري

تكشف الأرقام عن تفوق واضح للمنتخب الفرنسي من حيث عدد اللاعبين أصحاب القيمة السوقية المرتفعة، إذ يضم "الديوك" 15 لاعبا تزيد القيمة السوقية لكل منهم على 50 مليون يورو، مقابل 7 لاعبين فقط في صفوف المنتخب الإسباني.

ويعكس هذا الرقم العمق الكبير الذي يتمتع به المنتخب الفرنسي سواء على مستوى التشكيل الأساسي أو دكة البدلاء.

ويملك المنتخب الإسباني أفضلية واضحة في مركز حراسة المرمى حيث تبلغ القيمة السوقية للحراس الثلاثة 97 مليون يورو مقابل 57 مليون يورو فقط لحراس المنتخب الفرنسي.

وفي الخط الخلفي، تميل الكفة لصالح منتخب فرنسا، إذ تصل القيمة السوقية لمدافعيه إلى 404 ملايين يورو، مقابل 288 مليون يورو لدفاع منتخب إسبانيا.

ويستعيد منتخب إسبانيا تفوقه في خط الوسط، بعدما بلغت القيمة السوقية للاعبيه 420 مليون يورو، مقارنة بـ312 مليون يورو للاعبي وسط المنتخب الفرنسي، بفضل امتلاكه مجموعة من أبرز صناع اللعب في أوروبا.

أما الخط الأمامي، فيشهد التفوق الأكبر لصالح منتخب فرنسا، حيث تبلغ القيمة السوقية للمهاجمين 750 مليون يورو، متفوقًا بفارق كبير على هجوم المنتخب الإسباني، رغم امتلاك "لا روخا" أغلى لاعب في المباراة، لامين يامال.

بطاقة النهائي على المحك

ورغم أن الأرقام الاقتصادية تمنح المباراة طابعا استثنائيا فإن الحسم سيظل داخل المستطيل الأخضر حيث يسعى كل منتخب لاستثمار قوته الفنية ونجومه من أجل بلوغ المباراة النهائية ومواصلة حلم التتويج بلقب كأس العالم 2026 في مواجهة ينتظر أن تكون واحدة من أبرز محطات البطولة.

منتخبي فرنسا وإسبانيا بطولة كأس العالم 2026 كأس العالم كأس العالم 2026

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