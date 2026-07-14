انتشال جثة طالب غرق في ترعة بقنا

تمكنت جهود الأهالى، من انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقاً فى مياه ترعة بنطاق قرية فاو بحرى التابعة لمركز دشنا بقنا.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.





وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع طالب غرقا أثناء الاستحمام في ترعة بقرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا.



وتبين مصرع أسامة.م، 14 عاما، أثناء نزوله للسباحة فى مياه الترعة مع آخرين، إلا أنه لم يتمكن من السباحة ولقى مصرعه غرقاً.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.





