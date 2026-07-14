تعاون بين الصحة والبنك الدولي لتسريع تنفيذ مشروعات التغطية الصحية الشاملة

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور شيرين فاركي، المدير الإقليمي لقطاع الصحة والتغذية والسكان بمجموعة البنك الدولي والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومتابعة المشروعات الجارية لتطوير المنظومة الصحية في مصر.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، مع استعراض معدلات الإنجاز والجداول الزمنية والموقف التمويلي، بهدف تسريع وتيرة العمل والالتزام بالمستهدفات المحددة.

وشملت المناقشات مشروع التحول الشامل للمنظومة الصحية، ومتابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، بما في ذلك الجوانب التمويلية والقانونية وآليات تسريع التنفيذ لضمان استدامته. وقد أكد الجانبان اكتمال المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات، مع استمرار التوسع التدريجي وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

وأشار عبد الغفار إلى أن المشروع يقوم على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تسريع التنفيذ، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية، ودعم مرونة واستدامة النظام من خلال تطوير البنية التحتية ومبادرات الصحة العامة، إلى جانب مناقشة نماذج التمويل المتنوعة.

التجربة الإندونيسية في تعزيز النظم الصحية



كما استعرض الاجتماع التجربة الإندونيسية في تعزيز النظم الصحية للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم جهود الإصلاح الصحي في مصر ويعزز الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي