شوبير يكشف كواليس مفاوضات الأهلي والرياض السعودي لضم تريزيجيه

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة بشأن مستقبل محمود حسن تريزيجيه، لاعب النادي الأهلي، مؤكدًا أن المفاوضات مع نادي الرياض السعودي تسير بشكل إيجابي، وسط اقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، إن رئيس نادي الرياض السعودي أكد أن المفاوضات مع الأهلي تحمل مؤشرات إيجابية، مشيرًا إلى أن مصدرًا داخل القلعة الحمراء أوضح أن الأمور تسير بشكل جيد، وأن الناديين باتا قريبين من الاتفاق النهائي الذي يسمح بانتقال تريزيجيه إلى الفريق السعودي.

وأضاف شوبير أن تريزيجيه لديه رغبة قوية في خوض التجربة الجديدة، موضحًا: "تريزيجيه مصمم إنه يمشي، لأنه تعرض لضغوط شديدة الموسم الماضي، وكان زعلان بشكل كبير، لأنه حس إنه عمل كل حاجة وموت نفسه ومقصرش، لكن كانت هناك بعض الحملات الشديدة جدًا عليه، وده أثر فيه بقوة".

وأشار إلى أن الحديث المتكرر حول راتب اللاعب وقيمة عقده كان من بين العوامل التي زادت من الضغوط عليه، إلى جانب تلقيه عرضًا ماليًا جيدًا من نادي الرياض السعودي.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن تريزيجيه يرى أن الرحيل سيكون الخيار الأفضل في الوقت الحالي، من أجل الابتعاد عن الضغوط، لافتًا إلى أن اللاعب أصبح قريبًا للغاية من مغادرة الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية.