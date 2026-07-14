إعلامي: تريزيجيه يرحل رسميًا إلى الرياض السعودي.. ورغبة الأهلي حسمت الصفقة

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي، أنهى اتفاقه للانضمام إلى صفوف الرياض السعودي.



وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: الأهلي وافق على انتقال تريزيجيه إلى صفوف الرياض السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف: تريزيجيه لم يكن يريد الرحيل عن صفوف النادي الأهلي وكان يريد الاستمرار، ولكن سياسة تخفيض الرواتب سبب رئيسي في رحيله.

وتابع: تريزيجيه رفض تقليل راتبه مع الأهلي، والأهلي يريد النزول بسقف رواتب بعض اللاعبين العقود مرتفعة.

واختتم: تريزيجيه قدم كل شئ مع الأهلي في الموسم وهو من أهم نجوم الفريق في الموسم الماضي وهو هداف الفريق ايضا، ولكن هناك سياسة جديدة يتبعها الأهلي في الفترة المقبلة فيما يخص عقود بعض اللاعبين.