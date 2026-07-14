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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أفضل الأطعمة لتعويض السوائل والأملاح فى الصيف

فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
رنا عصمت
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مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة فقدان الجسم للسوائل بسبب التعرق، يصبح الحفاظ على توازن المعادن والأملاح أمرًا ضروريًا لصحة الجسم. 


زيادة الأملاح في الجسم تسبب مشاكل صحية كثيرة، مثل الضغط العالي وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها، إلى جانب احتباس السوائل بالجسم ومشاكل الكلى، وغيرها من الأمراض، وينصح بتناول الأطعمة التي تحقّق التوازن في الجسم وتتخلّص من الأملاح الزائدة.


ونقدم في السطور التالية بعض الأطعمة التي قد تساعدكم في التخلّص من أملاح الجسم.. وفقا لموقع "Science direct".

1- البطيخ.. ملك الترطيب في الصيف

يعد البطيخ من أفضل الفواكه لمواجهة الحر، إذ يحتوي على أكثر من 90% من وزنه ماء، كما يمد الجسم بفيتاميني A وC ومضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من الإجهاد الناتج عن الحرارة.

2-البرتقال

يعد البرتقال عنصر غني بالبوتاسيوم والمياه، كما أنه يوازن معدلات الصوديوم في الجسم ويتخلص من الأملاح الزائدة في الجسم التي تحبس المياه وتسبب انتفاخ وتقل في الجسم كله، بالإضافة أن تناول البرتقال أو شرب عصير البرتقال سيقلل نسبة الأملاح المتراكمة في الجسم.

3-الموز

الموز من أكثر الفواكه الغنية بالبوتاسيوم ولها فوائد صحية عديدة ، كما أن نسبة البوتاسيوم العالية في الموز تعمل على التوازن في الجسم مع نسبة أملاح الصوديوم وبالتالي تنظم المستوى الطبيعي المناسب للجسم.

4-منتجات الألبان

هي قليلة الدسم من الخيارات الصحية لأنه توجد بها املاح منخفضة مثل الحليب، والجبن والزبادي.
 

5-المياه

الحرص على تناول المياه لتقليل تركيز الملح في الجسم لإن المياه هي التي تقلل نسبه الملح الزائدة، فى الجسم مع الأكلات الغنية بالبوتاسيوم اللي تمنع الملح من تخزين المياه وتراكمه في الجسم، ويمكن إضافة المياه شرايح ليمون أو خيار أو جنزبيل، تتخلص من السموم وتنظيف الجسم وتجعله بصحة جيدة.

فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف زيادة الأملاح في الجسم الأطعمة التي قد تساعدكم في التخلّص من أملاح الجسم

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أفضل الأطعمة لتعويض السوائل والأملاح فى الصيف

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فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
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